Las lluvias han afectado 426 colegios: piden activar comité para tomar acciones urgentes

Córdoba es el departamento más afectado por las recientes lluvias en el país. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El Ministerio de Educación dio a conocer que, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el país en los últimos días, 426 sedes educativas se han visto afectadas en cerca de 15 departamentos. La cartera informa que los daños están relacionados con su infraestructura física y la interrupción de las vías de acceso, “lo que ha limitado la prestación del servicio educativo en diversos territorios”, escribieron.

Ante la emergencia, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con el fin de articular acciones urgentes que permitan atender las afectaciones al sector educativo y garantizar la continuidad de las clases.

Este comité, explica el ministerio, permitirá coordinar apoyos interinstitucionales, atender de manera integral las afectaciones del sector educativo e iniciar los procesos de recuperación de la infraestructura.

Según la cartera, a la fecha han orientado a las 97 Entidades Territoriales Certificadas para que sepan identificar sedes con mayor vulnerabilidad, realizar adecuaciones o reforzamientos de infraestructura cuando sea posible, proteger dotaciones y materiales pedagógicos, facilitar el acceso de los estudiantes y preparar estrategias de educación en emergencias que permitan dar continuidad a los procesos educativos.

“Debido a la magnitud de la emergencia que supera las capacidades desde el sector educativo, el Ministerio plantea necesario el despliegue de acciones a nivel nacional, a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y en concordancia con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias (ENRE)”, escribió el Mineducación.

El primer balance de las lluvias en Colombia

Hasta el 4 de febrero, en el país se habían registrado 256 eventos en 172 municipios, que dejan más de 27.000 familias afectadas, según datos preliminares. Los departamentos con mayor número de personas damnificadas por causa de las lluvias son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.

Según la UNGRD, los eventos con mayor recurrencia han sido movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, con impactos significativos sobre viviendas, comunidades e infraestructura.

Si bien el miércoles y jueves hubo una disminución de las lluvias, desde el viernes se han vuelto a registrar aumentos. “La situación podría intensificarse en los próximos días, de acuerdo con el Boletín No. 104 del IDEAM, emitido el 4 de febrero de 2026, que declara alerta roja por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las regiones del Caribe, Pacífico, Magdalena y Cauca”, añadió el Ministerio de Educación.

