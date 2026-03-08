Las mujeres representan el 65 % de los docentes de Colombia

En Colombia, hay 292.443 mujeres docentes, frente a 144.563 hombres. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Durante muchos años, las mujeres estuvieron excluidas del sistema educativo. La formación de la gran mayoría, en las primeras décadas del siglo XX, no superaba los tres años de formación y el acceso a la educación secundaria y universitaria era algo prácticamente imposible. Sin embargo, con el paso de los años, ese panorama ha ido cambiando, y hoy, son las mujeres las que tienen una mayor representación en la docencia del país.

De acuerdo con un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, en Colombia las mujeres representan alrededor del 65 % del cuerpo docente, es decir, casi dos de cada tres docentes en el sector oficial, aunque hay una proporción similar en el sector privado.

En cifras más concretas, el informe señala que en Colombia hay 441.258 docentes (309.007 en el sector oficial y 132.251 en el privado). En ambos sectores hay más mujeres, aunque “con diferencias relevantes según el tipo de institución”, se lee en el informe.

Al revisar los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el laboratorio encontró que “hay una fuerte segmentación de género, especialmente en los niveles iniciales del sistema educativo”.

En preescolar, por ejemplo, el 96,7 % del personal docente es femenino, frente a un 3,3 % de hombres. “Esta distribución no es circunstancial: revela que la educación inicial descansa casi en su totalidad en el trabajo femenino… Que la educación inicial tenga un rostro claramente femenino refleja patrones históricos de género que han asociado el cuidado y la enseñanza temprana a las mujeres, pero también pone de relieve su papel central como formadoras en la etapa más decisiva de la trayectoria educativa”, señala el informe.

Esta tendencia se mantiene en la educación básica primaria, donde las mujeres representan el 75,3 % de los docentes. Pero, a medida que avanzan los grados de escolaridad la brecha de género se reduce. En básica secundaria y media las mujeres representan el 50,8 % del cuerpo docente.

Pese a la gran presencia que tienen, y a que tienen una alta formación, el liderazgo continúa concentrándose mayoritariamente en los hombres. Según el informe, de los 20.047 cargos directivos docentes, solo 8.677 están ocupados por mujeres, y 11.370 por hombres. Esto significa que el 43 % es ocupado por mujeres, mientras que 57 % permanece en manos masculinas. “La brecha se invierte con respecto a la docencia: las mujeres enseñan más, pero dirigen menos, lo que evidencia una segregación vertical persistente dentro del sistema educativo”, subraya el informe del LEE.

