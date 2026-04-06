Las nuevas medidas de la Universidad Nacional para poder finalizar el semestre académico

Desde que Ismael Peña fue elegido rector, la Universidad Nacional se encuentra en paro. Foto: Cristian Garavito

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Desde que Ismael Peña se posesionó como rector, luego de una decisión del Consejo de Estado, y reemplazó a Leopoldo Múnera, la Universidad Nacional se encuentra en un paro que tiene dividida a la comunidad académica.

Para hacerle frente a esa situación, la rectoría acaba de anunciar una serie de medidas para que se pueda finalizar el semestre académico, pese a que varias facultades han suspendido clases.

Lo primero que dice la rectoría es que, en articulación con el Consejo Académico, “realizará los ajustes necesarios al calendario académico con el fin de asegurar el desarrollo de los contenidos curriculares y las 16 semanas de clase”.

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Dadas las particularidades de cada facultad, señala, “se adoptarán medidas diferenciales que permitan una finalización adecuada del semestre en cada unidad académica”, aunque no detalla en qué consiste cada una de esas medidas.

Además, indica que incorporará una semana de transición en el calendario ajustado. En ese período invita a “los docentes a adoptar criterios de flexibilidad en los procesos de evaluación, favoreciendo acuerdos pedagógicos que faciliten un retorno responsable y armónico al desarrollo de las actividades académicas”.

El tercer punto que menciona la rectoría tiene que ver con una solicitud que le hará al Consejo Superior Universitario: le pedirá la habilitación de un periodo excepcional para la cancelación de asignaturas sin pérdida de créditos posterior a la semana de transición.

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“Esta medida busca proteger las trayectorias académicas frente a situaciones sobrevinientes, por lo que se hace un llamado a su uso responsable, considerando los efectos académicos y administrativos que implican cancelaciones masivas en la planeación institucional”, se lee en el comunicado de la universidad pública más grande del país.

Así mismo, la rectoría señala que “para quienes continuaron sus actividades o tuvieron menores afectaciones, se habilitará el cargue de calificaciones en el sistema de información académica en las fechas previstas, de modo que puedan cerrar el semestre de manera total o con los grupos de estudiantes que continuaron sus actividades”.

De igual forma, asegura que va a garantizar “la continuidad de las vinculaciones de estudiantes auxiliares, promotores y monitores, así como la permanencia de los apoyos socioeconómicos en alimentación, alojamiento y transporte para estudiantes en condición de vulnerabilidad y provenientes de otras regiones”.

Finalmente, explica que ampliará las fechas de pago de los derechos académicos para estudiantes de posgrado, para que no tengan ningún contratiempo, y que abrirá unos nuevos espacios “para deliberar y contribuir constructivamente a las discusiones del proceso constituyente”, que empezó a debatirse mientras Leopoldo Múnera era rector de la Universidad Nacional.

“La rectoría convocó los claustros de los distintos estamentos los días 9 y 10 de abril para las unidades académicas básicas, y 14 y 15 de abril por facultades”, se lee en el boletín de la rectoría, firmado por Olga Gómez Ramírez, quien está como rectora encargada.

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