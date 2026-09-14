¿Fuerza pública en universidades? Estas son las reacciones al anuncio de De la Espriella

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad, voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos…

En la noche del pasado sábado 13 de septiembre, durante una alocución, el presidente Abelardo de la Espriella habló sobre las protestas en universidades públicas. El mandatario anunció un protocolo nacional con el que buscará “distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinadria del orden público”.

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad, voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, agregó el jefe de Estado. Tras sus declaraciones, las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes las respaldan, como la representante a la Cámara, Carol Borda, de Salvación Nacional. “Como egresada de universidad pública como lo es la Universidad Nacional de Colombia, donde fui testigo de la impunidad frente a los capuchos/delincuentes al interior de la universidad, respaldo totalmente esta iniciativa del presidente”, publicó en su cuenta de X.

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La excandidata presidencial, Vicky Dávila, también se pronunció. Afirmó que “les llegó la hora a los bandidos infiltrados en las universidades”, que “no podrán seguirse escondiendo dentro de los planteles” y resaltó que la policía será responsable de garantizar el orden público. Por su parte, la exsenadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseveró que la autonomía universitaria fue un invento de los comunistas “para colonizar y llenar las aulas de guerrilla, prostitución y jíbaros vendiendo droga”, y apoyó el ingreso de la fuerza pública a las instituciones.

Sin embargo, el anuncio de De la Espriella también ha generado polémica. Una de las primeras en cuestionar la decisión fue Isabel Vera, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, quien subrayó que cuando la fuerza pública ha entrado a la Universidad del Valle, ha habido estudiantes heridos o, incluso, muertos.

En ello concuerda la Universidad Pedagógica Nacional, la cual, a través de un comunicado, reiteró que historia de Colombia ya ha demostrado las graves consecuencias que ha tenido responder a dinámicas conflictivas en las universidades mediante estrategias de militarización y represión. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre 1962 y 2011, un periodo marcado por la violencia estatal, el paramilitarismo y acciones de otros grupos armados, se documentaron 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias.

«Estudiantes, docentes, egresados(as) y trabajadores(as) fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y procesos de estigmatización que han dejado profundas afectaciones en la vida académica y democrática del país», advirtió la U. Pedagógica. Es por ello que, para la institución, cualquier intervención que limite la

autonomía universitaria o acciones de la fuerza pública desproporcionales va en contra de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libertad de asociación y el derecho a la educación, protegidos por la Carta Magna e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Además, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, dijo en entrevista con Blu Radio que, en realidad, los episodios violentos no ocurren al interior de la institución, sino que se dan a sus alrededores y en espacios externos. También afirmó que, contrario a como se ha señalado, en los laboratorios de la Univalle no se preparan explosivos. En los casos en que se han presentado hechos violentos, apuntó Murillo, se ha tratado de actores que no hacen parte de la institución. “No es justo que una comunidad tan grande se vea afectada por unas cuantas personas”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, aseguró que, tradicionalmente, la decisión de ingresar a la fuerza pública no ha traído verdaderos resultados. La solución, a sus ojos, está en hacer labores de inteligencia para detectar a aquellas personas que no pertenecen a las universidades públicas e intentan “utilizarlas como campo de batalla”.

Desde la Unal, apuntó, buscan llevar control de quién entra, a través de filtros en sus entradas, con el fin de evitar desmanes. Peña resaltó que, en caso de que se presente un crimen, la Policía Nacional puede acceder a cualquier lugar, sin necesidad de solicitar permiso. En otras situaciones, sin embargo, el rector recordó que el artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria.

Del mismo modo lo reiteró Laura Espinosa Macías, exdirectora Estrategia Nacional de Paz e Incidencia, quien añadió que la Ley 30 y la jurisprudencia protegen la autonomía universitaria. Macías argumentó que De la Espriella no puede desmontar ese principio, criminalizar la protesta por decreto ni volver los campus universitarios en territorios de excepción.

Tambien hay quienes temen, como Ana Erazo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, que el protocolo anunciado por el presidente resulte en una retaliación contra el movimiento estudiantil y su capacidad de organizarse.

“Un Presidente diciéndole “voy por ustedes” a quienes se encuentran dentro de las universidades públicas debería encender todas las alarmas democráticas”, opinó una usuaria en redes sociales. “No se puede utilizar la lucha contra el vandalismo como excusa para estigmatizar a los estudiantes, intimidar a los jóvenes o convertir las universidades públicas en escenarios de intervención policial”.

En desarrollo…

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