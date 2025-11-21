Leopoldo Múnera presentará este viernes su renuncia a la rectoría de la Universidad Nacional

Este jueves 20 de noviembre el Consejo de Estado declaró nula la elección de Múnera. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El profesor Leopoldo Múnera confirmó a El Espectador que presentará, en la tarde de este viernes, su renuncia a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, luego de que el Consejo de Estado anulara la resolución con la que había sido designado en el cargo.

En contexto: ABC de la sentencia que sacó a Múnera de la rectoría y qué viene para la Universidad Nacional.

La sentencia del alto tribunal, conocida este jueves 20 de noviembre, sostiene que la Universidad Nacional desconoció varios principios del Derecho Electoral cuando decidió no tener en cuenta el proceso de elección en el que salió como ganador el profesor José Ismael Peña, y, en su lugar, tomó una vía que no está permitida por la ley: realizar un nuevo proceso de elección. Para el Consejo de Estado, la única vía que tenía el consejo superior de la institución para desconocer la elección de Peña era si un juez electoral tumbaba ese proceso.

En concreto, el Consejo de Estado aseguró que el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión de la institución, “aplicó en forma errónea el artículo 41 de la Ley 1437 del 2011, norma que si bien permite la corrección de irregularidades en las actuaciones administrativas, dispone que ello es procedente únicamente antes de la expedición del acto definitivo con que culmina el trámite, lo cual, en el presente asunto, ocurrió con el nombramiento antes mencionado y en la fecha señalada”, indicó el alto tribunal, a través de un comunicado.

Lo invitamos a leer: Ismael Peña se pronuncia sobre la Universidad Nacional: “soy rector designado”.

Tras conocerse esta decisión, Múnera ya había manifestado, a través de un video divulgado en redes sociales, que respetará la decisión, pero también expresó su inconformidad. “Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad de Colombia”, aseguró Múnera.

A través de un breve video, Múnera también le pidió a la comunidad universitaria asumir la decisión con tranquilidad y calma, “pero además, le pidió ”culminar el semestre, realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución, y también con una coherencia académica y administrativa”.

La decisión de lo que pasará ahora, quién será el nuevo rector, y cómo se llevará a cabo el proceso, dice Múnera, lo debe asumir el Consejo Superior Universitario, teniendo en cuenta las dos sentencias que ha emitido el Consejo de Estado.

Vale recordar que, junto con este expediente, el Consejo de Estado decidió, a principios de septiembre de 2025, no anular la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional, aunque aclaró que este fallo no significaba su retorno al cargo. La decisión fue tomada por la misma sección que este jueves declaró nula la designación de Múnera.

¿Qué viene para la Universidad Nacional?

Esta es la pregunta que hoy todos se están haciendo: luego el fallo del Consejo de Estado, ¿qué viene para la Universidad Nacional?

Hay varias lecturas. Por un lado, en horas de la noche de este jueves, 20 de noviembre, Leopoldo Múnera se pronunció en un video en el que dejó clara su posición: “Voy a respetar la sentencia del Consejo de Estado”, dijo.

Sin embargo, aseguró que, a su parecer, el alto tribunal había sido muy laxo con el CSU que designó a Ismael Peña como rector y muy estricto con el CSU que designó a Leopoldo Múnera. También hizo un llamado a la calma a la comunidad, a la que le pidió asumir la decisión con “tranquilidad y calma” y permitir culminar el semestre sin contratiempos.

Para Múnera, la responsabilidad sobre el nombramiento del nuevo rector recaerá en el Consejo Superior Universitario, “en concordancia con las dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado”. Una, de hace unos meses, que “resalta que no hay restablecimiento del derecho en el caso del profesor Ismael Peña y la segunda —la actual— que declara la nulidad de mi designación”.

Otras voces, sin embargo, han sugerido que, como “no está en juicio la legalidad de la designación del Peña”, le correspondería asumir la rectoría. Así lo cree un exmagistrado del Consejo de Estado que conversó con El Espectador, pero prefiere no ser citado con nombre propio.

“Si se hace una lectura articulada de los dos pronunciamientos, la conclusión obligada es que, de forma automática y directa, José Ismael Peña vuelva al puesto que se le designó en marzo de 2024″.

Aunque consultamos al profesor Peña, para conocer su opinión, desde su equipo le dijeron a El Espectador que están revisando el fallo y pronto publicarán un comunicado.

Por lo pronto, lo cierto es que quedan varias preguntas claves por resolver, como sugiere el profesor Juan Franco, Director de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad El Bosque. ¿Qué pasará con las decisiones que firmó Múnera en este año, mientras fue rector? ¿Se deben o no mantener? Viene un escenario y una discusión muy interesante”.

A sus ojos, tras leer el fallo, la elección de Peña es la que está en firme y fue legal. Es decir, él “entraría a ser el rector de la universidad”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚