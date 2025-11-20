Leopoldo Múnera se pronuncia: “Voy a respetar la sentencia del Consejo de Estado”

Leopoldo Múnera Ruiz había sido designado como rector en junio de 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, su pronunciamiento no se hizo esperar. Múnera aseguró que respetará la decisión, pero también expresó su inconformidad.

“Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad de Colombia”, dijo el actual rector.

A través de un breve video, Múnera también le pidió a la comunidad universitaria asumir la decisión con tranquilidad y calma, “pero además, le pidió ”culminar el semestre, realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución, y también con una coherencia académica y administrativa”.

La decisión de lo que pasará ahora, quién será el nuevo rector, y cómo se llevará a cabo el proceso, dice Múnera, lo debe asumir el Consejo Superior Universitario, teniendo en cuenta las dos sentencias que ha emitido el Consejo de Estado.

Además de la del 20 de noviembre, hubo otra a principios de septiembre de 2025, donde este mismo tribunal decidió no anular la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional, aunque aclaró que este fallo no significaba su retorno al cargo.

En la más reciente sentencia, en pocas palabras, el Consejo de Estado sostiene que la Universidad Nacional desconoció varios principios del Derecho Electoral cuando decidió no tener en cuenta el proceso de elección en el que salió como ganador el profesor Peña, y, en su lugar, tomó una vía que no está permitida por la ley: realizar un nuevo proceso de elección. Para el Consejo de Estado, la única vía que tenía el consejo superior de la institución para desconocer la elección de Peña era si un juez electoral tumbaba ese proceso.

El alto tribunal también consideró que las decisiones que tomó el CSU no fueron simplemente “correcciones” a unos errores administrativos, sino que tomó un camino ilegal.

En últimas, indica que la U. Nacional desconoció la garantía constitucional al debido proceso e incurrió “en todas las infracciones normativas y la falta de competencia” para resolver quién debía quedarse con el cargo de rector.

Así mismo, el Consejo de Estado dijo que “en esta oportunidad no está en juicio de legalidad la designación del señor Ismael Peña Reyes”.

