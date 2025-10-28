Leyton Barrios es designado rector de la U. del Atlántico en medio de una serie de polémicas

Leyton Barrios Foto: Universidad del Atlántico

En medio de un polémico proceso de elección, Leyton Barrios fue designado por el Consejo Superior Universitario como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, que cuenta con presupuesto que asciende cada año a medio billón de pesos, para el periodo 2025-2029.

Barrios, quien recibió el apoyo de Fuad Char, es el actual secretario de Educación del Atlántico, fue exconcejal de Cambio Radical y recibió el respaldo de cinco de los nueve consejeros para llegar al cargo. De acuerdo con la universidad, su designación se dio “tras un proceso de evaluación y análisis de las propuestas presentadas por los aspirantes al cargo. Con su elección, la institución inicia una nueva etapa orientada al fortalecimiento académico, la dignificación docente, el bienestar integral y la modernización tecnológica”.

Su llegada al cargo no estuvo libre de polémica. Como contamos en esta nota, este lunes el Ministerio de Educación, y los representantes de los exrectores y los profesores se levantaron de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, en la que se tenía agendada la elección del próximo rector de la institución educativa.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Educación, el descontento se debió a que no se radicaorn para esta sesión las respuestas a una serie de recusaciones por parte de la Procuraduría contra algunos de los candidatos. Según funcionarios del ministerio, una parte del CSU proyectó continuar con el proceso de elección a pesar de no contar con estos soportes.

A esto se suma, a que se recibieron denuncias y tutelas por dudas a la habilitación de Leyton Barrios, en particular por cuestionamientos en torno a su hoja de vida y si cumplía o no con los requisitos mínimos de experiencia para aspirar al cargo. Según el ministerio, tampoco se conocieron las respuestas en torno a esta controversia, a pesar de que la cartera solicitó claridades sobre este asunto el pasado 23 de octubre.

Según explicó la cartera de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, “la solicitud se basa en denuncias recibidas para al proceso de elección y designación del rector, entre estas por parte del sindicato SINTRAUDEA, en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos exigidos por el Estatuto General de la Universidad. En particular, se cuestiona si el señor Barrios cumple con el requisito de haber ejercido funciones docentes universitarias o administrativas en cargos directivos por un mínimo de cuatro años”, explicó, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación.

Por estas razones, el Gobierno Nacional, y los representantes de los exrectores y los docentes, se levantaron de la sesión y dejaron constancia de las irregularidades en este proceso. Y según funcionarios de la cartera, los otros miembros del CSU continúan realizando la sesión extraordinaria, y posteriormente eligieron a Barrios como nuevo rector de la universidad.

A través de sus redes sociales, Barrios reaccionó a su designación, asegurando que trabajará “por una universidad donde todos cabemos, con garantías para nuestros docentes, bienestar estudiantil y el reconocimiento que siempre hemos merecido como orgullo del Caribe”.

Por el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado ni ha anunciado medidas tras la designación de Barrios en el Cargo.

La puja política por la rectoría de la Universidad del Atlántico

El proceso de designación de rector, como hemos contado en estas páginas, ha estado marcado por una puja política que enfrenta al poder político regional, representado en el clan de los Char, con el Gobierno Nacional, puntualmente Armando Benedetti, ministro del Interior.

Una de las razones que explican por qué es tan atractivo este cargo es por la plata: la Universidad del Atlántico maneja un presupuesto que asciende cada año a medio billón de pesos. Para que lo dimensione, eso es más que el presupuesto de Ministerios como el de Ciencia, que fue de alrededor de COP $300.000 millones en 2024.

Estas razones han hecho que este cargo sea codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char. Además, ad portas de la campaña electoral que elegirá al próximo presidente, se trata de un fortín clave.

