Mineducación reemplaza a rector designado de la U. del Atlántico en medio de vigilancia especial

El Mineducación había anunciado que identificó que una certificación aportada por Barrios para acreditar su experiencia docente sería falsa. Foto: Universidad del Atlántico

Por medio de una resolución, el Ministerio de Educación decidió reemplazar a Leyton Barrios, rector designado de la Universidad del Atlántico, mientras la institución se mantiene bajo vigilancia especial. El término podría ser de hasta un año, prorrogable por una sola vez.

Como hemos contado en estas páginas, el Mineducación decretó vigilancia especial a la U. del Atlántico en noviembre pasado, tras advertir “graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector”.

El objetivo de la medida, dijo, era asegurar que la universidad avance en “un ambiente de transparencia, evitando cualquier vulneración al debido proceso y a la integridad institucional”.

De acuerdo con la cartera, se encontraron inconsistencias en la experiencia académica certificada, así como documentos contradictorios relacionados con la trayectoria docente y directiva de uno de los aspirantes, aunque, en su momento, no especificó de quién se trataba.

Días después, el 24 de noviembre, el ministerio anunció que identificó que una certificación aportada por Leyton Barrios para acreditar su experiencia docente, un requisito fundamental para acceder al cargo de rector, sería falsa.

Fuentes de la institución le señalaron a El Espectador que la controversia gira en torno a un certificado emitido por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca sobre docencia en Derecho Laboral, Derecho Comercial y Derecho Internacional Público entre 2013 y 2016.

Por su parte, el Mineducación comunicó que trasladaría el expediente a la Fiscalía General para que investigue una posible falsedad en documento público, conforme al Código Penal colombiano. También notificó a la Procuraduría para que iniciara investigaciones por presuntas faltas en el ejercicio de funciones públicas.

Ahora, la cartera de Educación decidió reemplazar a Barrios, pero aún no se sabe quién entraría a ocupar el cargo. “El nombre del rector reemplazante será comunicado a la institución mediante acto administrativo posterior”, se lee en la resolución.

“El Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar posteriormente nuevas medidas dentro de las establecidas legalmente, o dar por terminada esta medida, dependiendo del cumplimiento del propósito por ella perseguido y en general de la evolución de la situación en la institución”, agregó.

Esta es la resolución:

La polémica en la U. del Atlántico

La designación de Leyton Barrios culminó el 28 de octubre pasado. Recibió el respaldo de cinco de los nueve consejeros del CSU para llegar al cargo, pero el proceso no estuvo libre de polémica. El Ministerio de Educación y los representantes de los exrectores y los profesores se levantaron de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de institución, en la que se tenía agendada la elección del próximo rector.

Como lo hemos contado en estas páginas, una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta universidad es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma que el cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Las cartas de Fuad Char, cabeza del clan, estaban jugadas por Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico y había sido concejal de Cambio Radical. En la consulta de la comunidad educativa, Barrios quedó en tercer lugar, con 3.496 votos.

Wilson Quimbayo era el candidato más afín al Gobierno. Además de ser el más distante del gobernador actual, Eduardo Verano de la Rosa, quien también mantiene una estrecha relación con los Char, recibió apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

