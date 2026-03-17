Más de 26.000 maestros en el Cauca pueden elegir la IPS en la que desean ser atendidos

Filas de docentes en la Fiduprevisora, que, con el nuevo modelo de salud del magisterio, ahora está a cargo de contratar a las IPS. Foto: Óscar Pérez

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El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció que a partir de este martes 17 de marzo y hasta el próximo sábado 21 de marzo, en el Cauca se llevará a cabo el proceso de democratización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de Primer Nivel de Atención, como parte de la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros.

Esto quiere decir que 26.405 afiliados al Fomag en el departamento podrán elegir la institución donde desean recibir su atención en salud. El proceso, según comunicó la entidad, cuenta con el respaldo de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA), la cual ha acompañado la implementación de medidas para fortalecer el nuevo modelo de salud, así como para garantizar mejores condiciones de atención para los docentes y sus familias.

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Herman Bayona, vicepresidente del FOMAG, apuntó que la iniciativa hace parte de la implementación del Acuerdo 03 de 2024, construido a partir del trabajo entre el fondo y las organizaciones sindicales del país. “Lo que hoy iniciamos en el Cauca es un paso importante de ese modelo participativo, y en los próximos meses este mismo proceso se llevará a otros departamentos de Colombia”, afirmó.

El Fomag indicó que, para la selección de la institución, los maestros deben ingresar a esta plataforma, en donde encontrarán el paso a paso del proceso. También subrayó que la democratización de IPS de primer nivel se desarrollará en los siguientes municipios:

Popayán

• BIOS IPS Medical Center SAS

• IPS Horizonte Social La Esperanza S.A.S

• ESE Popayán – Unidad de Atención en Salud Suroccidente

• Sigma Medical Care

• AGS Salud Administración y Gestión en Servicios de Salud S.A.S

Santander de Quilichao

• BIOS IPS Medical Center SAS

• Habana Medical S.A.S • Terafísica IPS S.A.S

• Cenemed Quilichao

Puerto Tejada

• Unidad Médica Humanizarte S.A.S

• ESE Norte 3

Patía

• Odontomédica del Patía S.A.S

• ESE Hospital Nivel I El Bordo

Piendamó

• Rehabilitar S.A.S de elección para el magisterio

Corinto

• Clínica Especializada Oyola S.A.S

• ESE Norte 2

Mercaderes

• Pamisalud IPS S.A.S

• ESE Sur Occidente

Miranda

• Clínica Especializada Oyola S.A.S

• ESE Norte 2

Timbiquí

• ESE Occidente

• Laboratorios Timbiquí S.A.S

¿En qué consiste el nuevo modelo de salud de los maestros?

Entre los principales cambios que planteaba el modelo (que comenzó a funcionar el 1° de mayo de 2024) está la eliminación de un actor clave: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (la red de clínicas y hospitales). Ahora, esta labor está a cargo de la Fiduprevisura, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario.

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No obstante, uno de los principales retos ha sido que la Fiduprevisora adquiera la capacidad técnica y operativa para asumir la gestión directa de los contratos. La entidad pasó de contratar entre 10 y 13 operadores regionales integrales a tener que coordinar, potencialmente, con miles de IPS en todo el país, como parte del modelo de red abierta contemplado en el Acuerdo 03 de 2024. Aunque no existe una cifra oficial, se ha estimado que la Fiduprevisora tendría que gestionar más de 13.000 contratos.

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