Más de 800 millones de niños van a colegios que no tienen servicios básicos de higiene

El 29% de las escuelas en el mundo carecen de servicios básicos de agua potable, afectando a 546 millones de estudiantes. Foto: Eder Rodríguez

La situación de millones de niños y niñas en el mundo no es la mejor, pues aún hay muchos colegios que todavía no ofrecen entornos de aprendizaje saludables e inclusivos para todos los menores. Así lo determinó un informe realizado y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). (Lea: ¿Por qué más de 78 millones niños y niñas en el mundo no van al colegio?)

Para elaborar este documento, ambas entidades analizaron factores como la disponibilidad de los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene que tienen en los colegios en el mundo. Destacaron, además, que los estudiantes más afectados son los de los países menos adelantados y los que viven en entornos vulnerables.

Entre los datos más relevantes está que el 29% de los centros escolares de todo el mundo carecen de servicios básicos de agua potable, afectando a 546 millones de estudiantes; el 28% de los colegios no disponen de servicios básicos de saneamiento, impactando a 539 millones de alumnos; y el 42% no cuentan con servicios básicos de higiene, una situación que repercute en 802 millones de alumnos.

En cuanto a la cobertura de servicios básicos de saneamiento e higiene en las escuelas, el informe señala que las dos regiones donde sigue siendo inferior al 50% son África subsahariana y Oceanía. “La primera es la única zona donde el servicio básico de agua potable en los colegios todavía está por debajo del 50%”, señala el documento. (Puede leer: Matrícula cero 2022 : lista de universidades que cuentan con este beneficio)

Las entidades resaltan que para lograr la cobertura universal en los colegios para 2030, se necesita mínimo “multiplicar por 14 los actuales índices de progreso en materia de agua potable, triplicar los destinados a saneamiento y quintuplicar los de higiene”.

La OMS y la UNICEF advierten que la situación de entornos de aprendizajes saludables es mucho más compleja en los países menos adelantados y en los entornos vulnerables. “En estas zonas, para alcanzar la cobertura universal de los servicios de saneamiento en las escuelas para 2030 requeriría multiplicar por más de 100 y por 50 los respectivos índices de progreso actuales”, puntualizan.

Ambas entidades también hacen un llamado a la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene accesibles para las personas con discapacidad en los colegios, pues solo un número muy limitado de países tienen datos de este acceso. (Le puede interesar: Deserción en educación preescolar fue la que más aumentó durante la pandemia: DANE)

