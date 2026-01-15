No es cierto que Mineducación haya cambiado las fechas de vacaciones en colegios públicos Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En los últimos días, con el inicio del año escolar, han circulado en redes sociales versiones según las cuales el Ministerio de Educación habría modificado las fechas de las vacaciones en los colegios públicos del país para 2026. Sin embargo, en un comunicado, la cartera desmiente esta información.

Lo primero que aclara el Mineducación es que “no ha modificado las vacaciones, porque la creación del calendario escolar es competencia de cada secretaría de educación”. Los lineamientos que deben seguir las entidades territoriales están establecidos en la Circular 043 de 2025.

En ese documento se precisa que, para docentes y directivos docentes, las secretarías deben fijar horarios que garanticen 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos períodos semestrales. Además, deben incluir cinco semanas de actividades de desarrollo institucional, distintas a las semanas lectivas, una de las cuales debe corresponder a la semana de receso de octubre, así como siete semanas de vacaciones.

Para los estudiantes, el lineamiento establece 40 semanas de trabajo académico, también organizadas en dos períodos semestrales, junto con 12 semanas de receso estudiantil, una de ellas correspondiente a la semana de receso de octubre.

Con estos lineamientos, explica la cartera, cada Entidad Territorial Certificada elabora su propio calendario académico, teniendo en cuenta las condiciones y particularidades de la región donde opera.

La cartera agrega que “la información de posibles modificaciones en las vacaciones, que ha circulado recientemente, corresponde a la propuesta propia del calendario escolar de una secretaría de educación específica para su entidad territorial”.

📚 ¿Cuándo empiezan las clases en los colegios públicos de Colombia?

📝 5 al 11 de enero

Magdalena indígena

📝 13 al 18 de enero

Boyacá Uwá.

Cartago.

Cauca Kisgó.

Cauca Misak.

Cauca Kokonuko.

Ciénaga parte alta.

Huila Yanakona.

Magdalena Cafetero.

Valledupar indígena.

📝 19 al 25 de enero

Antioquia.

Arauca.

Armenia.

Barrancabermeja.

Bello.

Bolívar.

Bucaramanga.

Buga.

Caldas.

Caquetá.

Cauca Ampiulle.

Cauca Plindara.

Cauca Inga.

Cesar Yukpa.

Chocó.

Córdoba.

Cúcuta.

Duitama.

Envigado.

Florencia.

Floridablanca.

Girón.

Guaviare.

Huila Misak.

Huila Nasa.

Ibagué.

La Estrella.

Lorica.

Magdalena.

Manizales.

Monteria.

Norte de Santander.

Piedecuesta.

Pitalito.

Quibdó.

Sahagún.

Santander.

Sogamoso.

Tolima.

Tuluá Turbo.

Valledupar mayoritaria.

Valledupar IE indígena Gun - Aruvan.

Zipaquirá

📝 26 enero al 1 de febrero

Atlántico.

Barranquilla.

Bogotá D.C.

Bolívar.

Boyacá Mayoritaria.

Buenaventura.

Casanare.

Cauca.

Cesar mayoritaria.

Cesar Arhuaco.

Chía.

Ciénaga parte plana.

Cundinamarca.

Dosquebradas.

Facatativá.

Funza.

Guainía Calendario A - Urbano.

Huila mayoritaria.

Ipiales.

Magangué.

Medellín.

Mosquera.

Nariño.

Nariño awá.

Neiva.

Palmira.

Popayán.

Putumayo.

Quindío.

Risaralda.

Santa Marta.

Soledad.

Tunja.

Valle del Cauca.

Vichada.

Villavicencio.

Yopal.

Yumbo.

📝 2 al 8 de febrero

Guainía zona rural.

Jamundí.

La Guajira.

Maicao.

Meta.

Pasto.

Riohacha.

Tumaco mayoritaria.

Tumaco Awá.

Uribia.

Vaupés.

