Mineducación aprueba CONPES con el que formaliza el Plan Nacional de Formación Integral Foto: Getty Images

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El Ministerio de Educación publicó recientemente el documento CONPES 4188, con el que aprueba el Plan Nacional de Formación Integral con una inversión de COP 2,046 billones para su implementación durante los próximos 10 años.

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De acuerdo con la cartera, por medio de este documento se busca fortalecer la formación integral como una política de Estado. Por medio de este, añadió la cartera, “se articula el currículo, la organización escolar y la gestión institucional en los establecimientos oficiales del país”.

Este plan, según explicó el Mineducación, se llevará a cabo entre 2026 y 2036 y su objetivo es “fortalecer la calidad educativa, cerrar brechas sociales y formar ciudadanos integrales, mediante el desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales, culturales, éticas y ciudadanas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

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En un comienzo, el Gobierno invertirá COP 95.523 millones en 2026 y, después, para vigencias futuras se estima que se destinen COP 1,951 billones. En cuanto al modelo, este CONPES plantea que se articulen los Centros de Interés (CI) como motores de transformación curricular.

Además, se espera que se lleve a cabo un acompañamiento pedagógico situado a través del PTAFI 3.0, con el cual se pretende la formación docente y la transferencia de capacidades.

Por esta razón, añade la entidad, este plan está compuesto de dos componentes estratégicos. El primero se centra en el fortalecimiento de capacidades institucionales, incluyendo flexibilización curricular, integración pedagógica, liderazgo y gobernanza educativa; y, un segundo, para fortalecer el talento humano docente, mediante formación situada, acompañamiento pedagógico y cualificación continua.

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En cuanto al enfoque pedagógico, busca promover una educación que articula artes, cultura y deporte, ciencia, tecnología e innovación, lectura, escritura, bilingüismo, ambiente, ciudadanía, paz y reconciliación y desarrollo socioemocional.

Entre las metas que se establece el Ministerio de Educación está la consolidación de 5.500 establecimientos educativos como escuelas de formación integral, con el que se beneficiarán 3.650.000 estudiantes y 82.000 docentes.

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