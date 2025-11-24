Mineducación denuncia supuesto certificado falso en la hoja de vida del rector de la Universidad del Atlántico

Leyton Barrios fue designado rector de la U. del Atlántico a finales de octubre. Foto: Universidad del Atlántico

La designación de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico sigue rodeada de mucha controversia. El Ministerio de Educación anunció en las últimas horas que identificó que una certificación aportada por Barrios para acreditar su experiencia docente, un requisito que es fundamental para acceder al cargo de rector, sería falsa.

La cartera, encabezada por el ministro José Daniel Rojas Medellín, anunció que trasladará el expediente a la Fiscalía General para que investigue una posible falsedad en documento público, conforme al Código Penal colombiano. También notificó a la Procuraduría para que inicie investigaciones por presuntas faltas en el ejercicio de funciones públicas.

El hallazgo se conoce en medio de la vigilancia especial impuesta a la Universidad del Atlántico, decretada tras advertir “posibles inconsistencias en la experiencia académica certificada por uno de los aspirantes y documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva”, según precisó Mineducación en un comunicado.

Fuentes de la institución le señalaron a El Espectador que la controversia gira en torno a un certificado emitido por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca sobre docencia en Derecho Laboral, Derecho Comercial y Derecho Internacional Público entre 2013 y 2016. El 29 de julio de 2025, esa entidad expidió un documento en el que asegura que Barrios tuvo vínculo docente durante ocho períodos académicos, equivalentes a cuatro años de servicios universitarios. (Puede ver: Curso para aprender italiano gratis)

El 20 de agosto de 2025, el Comité de Credenciales de la Universidad del Atlántico consultó a la Corporación para verificar la autenticidad de ese certificado. Esa misma noche, Angie Melizza Aguilera Ramos, del área de Talento Humano, respondió confirmando “la legalidad de la certificación emitida”. De acuerdo con la información que se maneja al interior de la universidad tras el anuncio del Ministerio, la institución se habría retractado posteriormente de ese mismo documento, sin todavía haber dado muchas razones.

La designación de Leyton Barrios culminó el 28 de octubre pasado. Barrios recibió el apoyo de Fuad Char, era el secretario de Educación del Atlántico, fue exconcejal de Cambio Radical y recibió el respaldo de cinco de los nueve consejeros del CSU para llegar al cargo. Su llegada al cargo no estuvo libre de polémica. Como contamos en esta nota, el Ministerio de Educación, y los representantes de los exrectores y los profesores se levantaron de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad, en la que se tenía agendada la elección del próximo rector de la institución educativa.

El 12 de noviembre, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla se pronunció sobre una tutela que había sido interpuesta en contra del plantel y su Consejo Superior Universitario. Los demandantes buscaban la suspensión de la designación de Barrios. Sin embargo, el juzgado ordenó declarar improcedente esta acción de tutela y dejó en firme la designación de Barrios como rector. Además, anuló una resolución emitida por el Comité Electoral, mediante la cual se invalida dicha designación. En el fallo también se ordenó remitir a la Corte Constitucional la presente acción de tutela para su eventual revisión, conforme a las directrices señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura.

La designación de Barrios como rector no ha caído muy bien entre la comunidad educativa de la universidad, que es la institución de educación superior pública más grande del Caribe. Como lo hemos contado en estas páginas, una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma que este cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name o los Char.

Una de las principales controversias que marcó el camino hacia la rectoría fue la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU, que permite la reelección del rector por una única vez para un periodo de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un periodo posterior. Este cambio es importante, porque habilitó a Danilo Hernández, reciente rector y cercano a la familia Char, a aspirar a un segundo periodo. Sin embargo, los Char llegaron divididos a la designación del rector. La consulta a la comunidad, que se encarga de conocer la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos, fue la muestra perfecta de esa división. Los resultados, aunque no deciden quién será el rector o la rectora, sí son fundamentales para determinar quiénes son los cinco aspirantes que continúan.

Hernández ganó la consulta con más de seis mil votos, pero solo contó con el apoyo de Arturo Char, exsenador investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y por corrupción electoral, quien incluso se reunió con líderes estudiantiles para impulsar al rector y hasta le sacó una canción a pocos días de la contienda. Las cartas de Fuad Char, padre de Arturo y cabeza del clan, estaban jugadas por Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico y había sido concejal de Cambio Radical. En la consulta quedó en tercer lugar, con 3.496 votos.

Wilson Quimbayo era el candidato más afín al Gobierno. Además de ser el más distante del gobernador actual, Eduardo Verano de la Rosa, quien también mantiene una estrecha relación con los Char, recibió apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

