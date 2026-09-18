Mineducación habilitó fondo escolar para universidades afectadas por terremoto

Según información de la cartera de Educación, con fecha de corte del 27 de agosto de 2026, se han recibido 410 reportes de daños por parte de instituciones de educación superior públicas y privadas. En total, el gobierno ha…

En medio de varias medidas lanzadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la calamidad pública relacionada con las afectaciones por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, el Ministerio de Educación emitió un nuevo decreto para atender la situación de las universidades que registraron daños durante el sismo.

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Según información de la cartera de Educación, con fecha de corte del 27 de agosto de 2026, se han recibido 410 reportes de daños por parte de instituciones de educación superior públicas y privadas. En total, el gobierno ha identificado afectaciones en 72 IES públicas; de estas, 11 en Cali, 9 en Medellín, 8 en Popayán, 4 en Tuluá y, entre otras, 3 en Dosquebradas.

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El nuevo decreto, que puede encontrar al final de esta nota, amplía de manera temporal el objeto del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para que no esté limitado a la infraestructura del nivel de educación inicial, preescolar, básica y media, sino “que comprenderá la viabilización, financiación, estructuración y ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura educativa física de las Instituciones de Educación Superior Públicas”.

Como se precisa en el documento, la financiación de estos proyectos se realizará con cargo a las fuentes y recursos del fondo destinados para su atención, incluidos aquellos que se puedan priorizar del Presupuesto General de la Nación, sujetos a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales.

“Es importante resaltar que los proyectos deberán contar con verificación y valoración técnica de las afectaciones, determinar su alcance y costo estimado, y ser priorizados conforme a los criterios técnicos, territoriales y presupuestales que establezca el Ministerio de Educación Nacional, sujetos a la disponibilidad de recursos”, precisó la cartera de Educación, a través de un comunicado.

Acá puede leer el decreto completo:

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