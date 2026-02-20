Mineducación ordena visitas a universidades del Tolima por presunto uso electoral Foto: Mineducacion

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación Nacional, por medio de un comunicado, informó que recibió varias denuncias por el presunto uso de instituciones de educación superior y de sus recursos con fines electorales durante una serie de visitas que adelantaba en Tolima.

(Lea: Las universidades públicas también están preocupadas por el aumento del salario mínimo)

Según la cartera, las alertas se relacionan con el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y el Conservatorio del Tolima.

Después de conocer estas denuncias, el ministerio solicitó a la Subdirección de Inspección y Vigilancia adelantar visitas técnicas, donde deberá “recepcionar formalmente las denuncias de la comunidad académica y de la ciudadanía”.

El objetivo de estas visitas, explicó la entidad en el comunicado, es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y garantizar que las instituciones mantengan su carácter académico.

(Puede leer: Colegio Refous anunció reorganización empresarial, pero seguirá operando con normalidad)

Por esta razón, se armó un cronograma y las visitas se realizarán en el ITFIP el 24 y 25 de febrero; en la Universidad de Ibagué, el 26 y 27 de febrero; en el Conservatorio del Tolima, el 3 y 4 de marzo; y en la Universidad del Tolima, el 5 y 6 de marzo.

El Ministerio de Educación señaló que las rectorías ya fueron notificadas sobre esta medida y que se les solicitó disponer la logística necesaria para el adecuado desarrollo de las visitas.

(Le puede interesar: José Ismael Peña se posesionó en su casa como rector de la Universidad Nacional)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚