Mineducación pide mesa técnica para evaluar impuesto al patrimonio a universidades privadas

Tras la medida, las universidades privadas están replanteando sus presupuestos para este año. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció este viernes 27 de marzo que solicitó una reunión con la cartera de Hacienda para evaluar el alcance e implementación del impuesto al patrimonio a las universidades privadas en Colombia.

Como contamos en esta nota, al menos 100 universidades privadas del país podrían verse afectadas por el Decreto 0173 de 2026, con el que el Gobierno creó un nuevo impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica declarada por los desastres climáticos.

En contexto: De COP 300 millones a COP 23.000 millones, el impuesto que preocupa a universidades privadas.

Según reseña el Observatorio de Universidades de Colombia, universidades como El Externado tendrían que pagar cerca de COP 23.000 millones, lo que la convierte en la institución con el cobro más alto por el nuevo impuesto. Las instituciones de educación superior cuestionan, además, que la medida no fue concertada con el sector y advierten que puede presionar más sus finanzas.

En medio de estas críticas, el Ministerio de Educación envió, este 26 de marzo, una solicitud al Minhacienda para “propiciar un diálogo técnico e interinstitucional que permita armonizar la aplicación de estas medidas con las dinámicas del sector educativo”, sostiene la cartera en una carta enviada a Minhacienda.

Le he solicitado constituir prontamente una mesa técnica a mi colega ministro de hacienda @MinHacienda para evaluar la iniciativa de poner una mayor carga impositiva a las universidades privadas y su impacto al aporte que estas hacen al sistema educativo. pic.twitter.com/SjAlOfPtWd — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) March 27, 2026

En concreto, Mineducación solicitó una mesa técnica para revisar de manera conjunta su implementación en el sector. Esta reunión tendría lugar entre el 6 y el 10 de abril de 2026.

“Le he solicitado constituir prontamente una mesa técnica a mi colega ministro de Hacienda para evaluar la iniciativa de poner una mayor carga impositiva a las universidades privadas y su impacto al aporte que estas hacen al sistema educativo”, indicó el ministro de Educación, Daniel Rojas, a través de su cuenta de X.

Por el momento, la cartera de Hacienda no se ha pronunciado sobre la propuesta de Mineducación para revisar esta medida.

Podría interesarle: Este es el contrato que Colpensiones entregó a la Fundación San José.

Vale recordar que el decreto busca crear la obligación del impuesto en personas jurídicas con más de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). La UVT es simplemente una medida utilizada para calcular impuestos, sanciones y otros tributos. Lo que significa, en este caso, es que cualquier entidad o empresa con un patrimonio líquido igual o superior a COP 10.474 millones debe pagar.

Como nos contaron a principios de marzo, varias instituciones privadas aseguran que es fundamental apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales y subrayan que no se oponen a las ayudas para los damnificados. Sin embargo, sostienen que es necesario buscar otras formas en las que las universidades puedan contribuir sin comprometer su estabilidad financiera.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚