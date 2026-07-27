Viviane Morales pide frenar designación de representante del CESU en la Universidad Nacional Foto: Universidad Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ministra de Educación designada, Viviane Morales, envió una carta al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) con el objetivo de que no adelantara la designación de un representante de este organismo en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional.

(Lea: Mineducación corre para dejar nuevas reglas para financiar las universidades públicas)

Este cargo fue ocupado desde 2024 por Víctor Manuel Moncayo, profesor emérito, exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y exrector de la Universidad Nacional, quien falleció el pasado 19 de abril de 2026.

En la carta, Morales señaló que “existen circunstancias de orden jurídico e institucional que hacen improcedente continuar con este proceso en las actuales condiciones” y aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro viene adelantando el trámite de designación.

La principal razón que ofreció para detener la designación es porque hay un vicio sustancial en el proceso por medio del cual se conformó la terna remitida por el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI). Esto, advirtió, “compromete su validez”.

El vicio del que habla Morales, en palabras sencillas, es porque durante el proceso de escogencia no se siguieron las reglas que la misma entidad había establecido, como, por ejemplo, no se invitó a todos los rectores de las universidades públicas a participar en la elección.

(Puede leer: Juliana Guerrero renuncia a su puesto en el Consejo Superior de la U. Popular del Cesar)

Entonces, como iniciaron con un error importante, añadió Morales, queda en duda si todas las decisiones que se tomaron después son legales o podrían ser anuladas. Además, pidió no perder de vista que la persona que representará al CESU en el CSU “participaría en el máximo órgano de dirección de la principal universidad pública del país”.

Por esta razón, Morales le pidió al CESU aplazar esta decisión hasta que se designen los nuevos representantes del Gobierno Nacional, quienes llegarán después de la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente, que será el 7 de agosto.

En caso de que la designación se realice antes de esta fecha, para Morales privaría al “nuevo Gobierno de participar en una decisión que le corresponde asumir dentro del marco de sus competencias”.

(Le puede interesar: Estudiantes de la U. Nacional se subieron al podio de la Huawei ICT Competition 2026)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚