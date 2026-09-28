Mineducación visitará la Universidad de Pamplona tras denuncia del presidente

Esta institución, que tiene sedes en Santander y Norte de Santander, se encuentra en el proceso previo a la designación de un nuevo rector. A inicios de 2026, el Consejo de Estado tomó la decisión de anular la designación de Ivaldo Torres Chávez, quien…

Tras una orden del presidente Abelardo de la Espriella, emitida a través de su cuenta de X (antes Twitter) el sábado, el Ministerio de Educación anunció las medidas que se han tomado en el marco de las denuncias sobre posibles manejos irregulares en la contratación de la Universidad de Pamplona.

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Esta institución, que tiene sedes en Santander y Norte de Santander, se encuentra en el proceso previo a la designación de un nuevo rector. A inicios de 2026, el Consejo de Estado tomó la decisión de anular la designación de Ivaldo Torres Chávez, quien había sido elegido por tercer período consecutivo para estar al frente de esa universidad.

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De acuerdo con el presidente, "hay denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno" al interior de esa institución. Además, pidió al Mineducación que hiciera un proceso de inspección y vigilancia mientras el Consejo Superior Universitario adelanta el proceso para la designación de un nuevo rector.

Sobre esto, el Ministerio de Ambiente le respondió al presidente por medio de la misma red social con las acciones que se han tomado sobre la Universidad de Pamplona. Según la entidad, se inició una investigación administrativa preliminar desde el pasado 4 de septiembre alrededor de las denuncias que se han recibido.

Señor Presidente @ABDELAESPRIELLA procederemos de acuerdo con sus indicaciones.



Ante la situación de la Universidad de Pamplona, desde el Ministerio adelantamos las acciones correspondientes:



Está en curso una investigación administrativa preliminar, iniciada el 4 de… https://t.co/OU6PcxLuxK — MinEducación (@Mineducacion) September 27, 2026

"Esta semana realizaremos una visita de inspección y vigilancia para verificar las denuncias sobre posibles irregularidades contractuales", dijo el Mineducación. El delegado del Gobierno ante el CSU de esa institución participó en una sesión realizada la semana pasada y "acompaña el proceso de elección del Rector, para que se adelante con transparencia y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado", añadieron.

La Universidad de Pamplona ha tardado varios meses en reiniciar el proceso para la designación de rector. Aunque Torres Chávez fue designado para el período 2025-2028, su tercer período consecutivo, tras la decisión del Consejo de Estado, han pasado casi 10 meses sin que haya un cronograma definido para este proceso.

"Desde el Ministerio de Educación actuaremos con rigor y transparencia para garantizar el cumplimiento de la ley y el adecuado funcionamiento de la Universidad de Pamplona", concluyó la entidad en su comunicación. Actualmente, el cargo de la institución lo ocupa Laura Patricia Villamizar Carrillo en calidad de encargada, mientras se define quién será el nuevo rector de la Universidad de Pamplona.

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