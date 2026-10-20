Museo Nacional: facultades de artes de varias universidades rechazan el retiro de obras

Luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenara retirar más de 30 piezas del Museo Nacional, relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la memoria política del país, varias universidades, por medio de sus escuelas de artes, creación y humanidades, han manifestado preocupación. Una de las primeras en pronunciarse fue la Universidad Nacional de Colombia, en específico la comunidad académica de su Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, de la Facultad de Artes de la Sede Bogotá.

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La comunidad expresó su rechazo a la decisión del gobierno, pues considera que excluir relatos, objetos y testimonios “por razones ideológicas o políticas constituye una afrenta para quienes entendemos los museos como espacios de investigación, reflexión crítica, encuentro y construcción plural de lo común”.

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También aseguró que los museos no deberían confirmar una única interpretación del pasado, sino que son espacios para que las sociedades se pregunten por su historia y reconozcan sus conflictos, así como las experiencias que han estado al margen de los relatos oficiales, que además considera clave para la diversidad cultural del país.

En ese sentido, el comunicado hace referencia a la definición de museo consagrada en el proyecto de ley 630 de 2025, en cuyo artículo 65 establece que los museos son instituciones “permanentes, democráticas y vinculadas a sus territorios, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad”.

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Otra de las Instituciones de Educación Superior que se sumó a las inquietudes fue la Universidad de Los Andes, a través de su Facultad de Artes y Humanidades (Arthum), la cual apuntó que el retiro de las piezas, que también hacían referencia a la sétima papelete y a las víctimas de la Unión Patriótica, alteró la representación pública de una parte importante de la historia reciente de Colombia.

La Facultad cuestionó que “se busque imponer una versión excluyente de la nación al remover piezas que buscaban reconocer la pluralidad, la diversidad y las memorias de grupos de colombianos marginados durante décadas”. Además, subrayó que no tiene noticia de que algo de tal magnitud haya ocurrido antes bajo ningún gobierno con cualquier orientación política.

Arthum resaltó que el guion del Museo Nacional cuenta con años de investigación rigurosa, con el trabajo de equipos curatoriales y con la participación de comunidades en la construcción de relatos sobre el pasado que, a sus ojos, están siendo vulnerados.

“Lo que está pasando no solo es insólito sino también muy peligroso, pues sienta un precedente de censura que atenta directamente contra la academia, la investigación, la gestión cultural y artística y las comunidades cuyas historias, memorias y experiencias están representadas en las piezas removidas”, se lee en el comunicado. “Estas decisiones se tomaron sin los protocolos ni los consensos que exige un guion curatorial, y siembran miedo entre las minorías y entre quienes no comparten las posturas del actual Gobierno”.

La Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana se unió a las voces que exhortan al Gobierno Nacional a “respetar el trabajo que durante años ha venido desarrollando el equipo de investigación del Museo Nacional de Colombia, en el marco de la renovación de su exposición permanente”.

De acuerdo con la Facultad de la UniJaveriana, la censura de las salas del museo pueden restarle credibilidad a la institución y dejar en entredicho cualquier material que reemplace las más de 30 piezas. En suma, calificó la decisión como un ejercicio de violencia simbólica por parte del Gobierno Nacional hacia la ciudadanía. “El respeto por las instituciones se resquebraja con estas acciones, poniendo en duda la intención del actual gobierno de reconocer la diversidad cultural, social y religiosa del país. Si este es un país democrático, nuestra Constitución está por encima de todo”.

Por su parte, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario aseveró que la exhibición de una pieza tiene un propósito de conocimiento y discusión, ofreciendo la oportunicada de analizar críticamente las ideas, personas o movimientos con los que se relaciona. Concuerda en que la revisión de los relatos requiere una investigación rigurosa y criterios técnicos, así como el diálogo con las comunidades que representa.

“Desde los principios de pluralismo, libertad de cátedra y pensamiento crítico que orientan nuestra labor universitaria, nos sumamos al llamado de la comunidad museal para que se revisen públicamente las decisiones adoptadas y se garanticen las condiciones necesarias para que el Museo Nacional cumpla su misión”, concluyó la Facultad de la Universidad del Rosario.

Cabe recordar que las obras hacían parte de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia" del Museo Nacional y fueron retiradas por orden del presidente, quien pidió a la ministra de Cultura, Paola Holguín, sacar lo que calificó como una "oda al terrorismo". Este lunes 19 de octubre se conoció una orden del Juzgado 24 de familia de Bogotá, que dictó que las piezas desmontadas no pueden ser destruidas, alteradas ni sacadas del museo. La decisión llegó luego de que el juez admitiera una acción de tutela presentada por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

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