No están cerrando colegios en Bogotá ni las aulas de apoyo: Secretaría de Educación

Por medio de sus redes sociales, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, aseguró que en la ciudad no están cerrando colegios ni tampoco las aulas de apoyo. “El derecho a la educación de los y las estudiantes con discapacidad en la ciudad está garantizado”, indicó la funcionaria.

El pronunciamiento de Segovia se da después de que circularan en redes sociales una serie de denuncias. “Desafortunadamente, cerraron matrículas para algunos grados, hicieron discrecional el traslado del rector del colegio Bolivia y no nos han querido dar una respuesta clara con respecto a nuestra inconformidad”, decía en uno de los videos una madre usuaria de los colegios tipificados como aulas de apoyo, donde se ofrece una atención integral para los niños con discapacidad.

En otro video, una madre señaló que son 12 los colegios que están atravesando esta problemática, que las llevó el 9 de diciembre a realizar un plantón frente de la Secretaría de Educación. “Estamos pidiendo una mesa de trabajo y nos han dilatado las conversaciones”, agregó.

Frente a esta situación, Segovia, en el video, aclaró que lo que sucede es que están en el tránsito de un modelo basado “en la Convención de las Personas con Discapacidad, la ley colombiana, el decreto 1421 expedido por el Ministerio de Educación en 2017 y que está avalado por todas las organizaciones de discapacidad”.

Acá les cuento lo que estamos haciendo para fortalecer la educación inclusiva desde @Educacionbogota y lo que está pasando con la aulas de apoyo de los estudiantes con discapacidad. #AquíSíPasa 📹👇 pic.twitter.com/ulH4mQ0tZ2 — Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) December 11, 2025

En palabras más sencillas, Segovia explicó que le están apostando a un modelo mucho más incluyente y, para ello, los colegios se están preparando. De hecho, dijo que ya cuentan con más de 1.500 profesionales de apoyo, como por ejemplo, expertos en lenguaje de señas o maestras especializadas en educación especial.

“Cuando un niño con discapacidad es asignado a un aula de apoyo, es el adulto que está decidiendo qué es lo que el niño puede y debe aprender. En cambio, cuando un niño con discapacidad se matricula en un aula común, aprende y decide cuáles son sus capacidades”, añadió.

En la actualidad, en la ciudad están matriculados en los colegios públicos más de 23.000 niños con discapacidad. De ellos, el 6 % está en aulas de apoyo.

Sobre el caso del colegio Bolivia, de donde han salido las principales quejas, indicó que es el único en la ciudad que cuenta con aulas de apoyo. “Las maestras están recontratadas, la matrícula sigue abierta, no está abierta para niños nuevos”, finalizó.

