Universidad de Antioquia niega que un estudiante cueste COP 52 millones al año

La Universidad de Antioquia (UdeA), por medio de sus redes sociales, respondió a las acusaciones que estaban circulando sobre el costo anual que representa un estudiante matriculado en esta institución. “Con respecto a la información que en las últimas horas viene siendo divulgada, en la que de manera ligera y desproporcionada se ha afirmado que cada estudiante tiene un costo anual de COP 52 millones, consideramos necesario advertir que es falsa”, dice el plantel.

Este dato comenzó a circular luego de que Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, publicara un tweet en el que aseguró que quien debe financiar la UdeA es “el Gobierno Nacional y le está fallando”. Luego, señaló que “nadie responde por qué formar un estudiante en la UdeA cuesta COP 52 millones, cuando en las instituciones públicas del Distrito cuesta 13″.

Entre los elementos que publica la UdeA para desmentir esta información está una fórmula que, al parecer, es la que estaría empleando López. “No es correcto dividir el valor total del presupuesto de la institución por el número de estudiantes para establecer lo que invertimos en la formación de cada uno de ellos”, explica la institución y detalla que, dentro de este valor están otros elementos, como los recursos que se invierten al desarrollo de proyectos de extensión.

Además, la UdeA comenta que “tiene un Programa de Salud enfocado al bienestar de los docentes, empleados y sus familias. Los ingresos y egresos de este programa también se incluyen en el presupuesto general de la institución, como también sucede con los del fondo pensional”.

Entonces, aclara que para definir un costo preciso por estudiante, es necesario comprender que este no se trata de un valor uniforme, pues depende del programa, la duración y el lugar donde se desarrolla. “En todo caso, nunca llega a COP 52 millones al año, ni siquiera en el caso de los 8.000 estudiantes que se forman en los 12 campus regionales que están por fuera de Medellín, donde llevar educación superior de excelencia nos implica un esfuerzo mayor”, anota el plantel.

La institución finaliza su pronunciamiento reiterando el llamado que lleva haciéndole a los últimos años al Distrito de Medellín: “aportar recursos de base presupuestal como un reconocimiento a la contribución que por décadas ha realizado la UdeA a la ciudad”.

