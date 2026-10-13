Paro de FECODE: ¿Hay clases en los colegios el 14 de octubre por las manifestaciones?

Con la participación de los educadores en las movilizaciones, es posible que algunos maestros suspendan las clases para participar de las marchas. Sin embargo, ha habido un cruce de versiones frente a lo que…

Para mañana, 14 de octubre, están programadas las manifestaciones del paro nacional convocado por diferentes organizaciones en el país. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sindicato de educadores del país, es una de las organizaciones que han convocado a sus miembros a participar de las movilizaciones.

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Con la participación de los educadores en las movilizaciones, es posible que algunos maestros suspendan las clases para participar de las marchas. Sin embargo, ha habido un cruce de versiones frente a lo que podría ocurrir con las actividades académicas y la asistencia de los estudiantes a sus instituciones educativas.

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Por una parte, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció que las actividades académicas de los colegios públicos de la ciudad se mantendrían con normalidad durante el 14 de octubre. A esto se sumó una circular publicada por el Ministerio de Educación hace pocos días, en la que se establecen las directrices para la recuperación del tiempo de las actividades académicas suspendidas por el paro.

La circular del Mineducación asegura que las orientaciones "no tienen por objeto desconocer, restringir ni deslegitimar el ejercicio de tales derechos [refiriéndose al derecho a la protesta], sino promover su armonización con la obligación del Estado de garantizar el derecho fundamental a la educación y la continuidad de un servicio público que cumple una función social esencial".

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La entidad además cita el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que establece que los derechos de los niños y niñas priman sobre los derechos de los demás, y el artículo 67, que reconoce a la educación como un derecho fundamental con una función social.

Pero, Fecode emitió también un comunicado en rechazo de esta circular y pidiendo que se aclaren sus alcances, por considerar que su contenido puede restringir el derecho de los educadores a participar en las manifestaciones.

"En representación de los intereses colectivos del magisterio colombiano y en ejercicio de su función constitucional de defensa de los derechos laborales, sindicales y fundamentales de los educadores, expresa su más enérgica protesta frente a los alcances que pudieran atribuirse a la Circular 051 del 9 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, bajo el argumento de garantizar la continuidad del servicio educativo y la recuperación del tiempo de trabajo académico", dijo el sindicato.

Uno de los puntos de disputa entre la circular del Mineducación y la respuesta de Fecode, por ejemplo, es el pago de salarios por actividades académicas efectivas. "El reconocimiento y pago de la remuneración de los servidores públicos deben sujetarse a las disposiciones vigentes sobre servicios efectivamente prestados, la justificación de las ausencias y certificación de novedades de nómina", se lee en la circular.

Frente a esto, el sindicato aseguró que reconoce la obligación de recuperar el tiempo perdido en actividades académicas por el paro, y que dan un parte de tranquilidad sobre el desarrollo completo de las obligaciones curriculares en lo que resta del calendario académico. Sin embargo, manifestaron su rechazo frente a la directriz del Mineducación.

"Fecode reconoce que el Estado debe proteger el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y adolescentes; sin embargo rechaza categóricamente que esa obligación constitucional pueda invocarse como fundamento para amenazar, debilitar las garantías de los trabajadores de la educación, deslegitimar sus reivindicaciones, condicionar el ejercicio de la protesta social o anticipar consecuencias administrativas, salariales o disciplinarias por la participación en actividades sindicales legítimas", señala el comunicado de la federación.

En la circular, el Ministerio de Educación además dedica un apartado a pedir la armonización de los derechos a la educación y el derecho a la protesta social, llamando a la garantía del derecho de niños y niñas a recibir los contenidos planeados en el calendario académico, sin que se restrinja el derecho a participar de las actividades de protesta por parte de los educadores.

Mientras tanto, Fecode hizo un llamado a que el Mineducación aclare el alcance de su circular, con el fin de que esta no sea recibida por las entidades territoriales y las directivas académicas como una restricción a la posibilidad de participar en las movilizaciones del 14 de octubre.

Para los docentes que participen de las manifestaciones, deberá presentarse un plan de recuperación de las actividades académicas, y este deberá cumplir con los contenidos requeridos sin afectar el calendario y el tiempo de dedicación de los estudiantes a las clases.

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