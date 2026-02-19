Pocos días para inscribirse a programas gratis y virtuales del SENA. Son más de 30.000 cupos

Se ofrecerán 40 programas en los niveles Técnico y Tecnólogo en áreas de finanzas, marketing digital, entre otras. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta el próximo 23 de febrero estarán abiertas las inscripciones a la Primera Oferta de Formación Virtual de 2026 del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con la cual ofrece 30.000 cupos para que colombianos en todo el mundo puedan acceder a educación gratuita y flexible.

Se trata de una iniciativa que busca ampliar la formación académica, además de las competencias para el trabajo en sectores estratégicos de la economía. En total se ofrecerán más de 40 programas en los niveles Técnico y Tecnólogo, en las áreas de tecnología, comercio, servicios, logística, finanzas, marketing digital, industria creativa y gestión empresarial.

Lea también: Ismael Peña es oficialmente el rector de la U. Nacional: CSU acatará fallo del tribunal

“Esta convocatoria ofrece programas como Análisis y Desarrollo de Software y nuevos programas como Gestión en Finanzas y Análisis de datos”, indicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del SENA. “Es una formación gratuita al alcance de todos los colombianos”.

La convocatoria está dirigida a la comunidad en general, así como a diversos grupos poblacionales, bajo un enfoque de inclusión. Tendrán acceso a los programas campesinos, personas con discapacidad, comunidades afrocolombianas (NARP), indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres.

Le puede interesar: U. Nacional: estudiantes de Medellín se suman al paro rechazando regreso de Peña a rectoría

En esta oportunidad, además, se podrán postular personas de Colombia sin importar su lugar de residencia y ciudadanos extranjeros con situación migratoria definida o con documento de identificación emitido en el país.

Quienes estén interesados solo deben ingresar y registrarse en el sitio web https://betowa.sena.edu.co/, en la sección Virtual, a más tardar el lunes 23 de febrero. El SENA aclaró que esta modalidad de formación no tiene horarios fijos, lo cual le permite a los aprendices organizar su tiempo de acuerdo con sus responsabilidades, siempre y cuando cumplan con las actividades y entregas académicas establecidas.

“Con esta primera convocatoria de Formación Virtual titulada en 2026, el SENA reafirma su compromiso con una educación incluyente y pertinente, que abre nuevas oportunidades de aprendizaje, certificación gratuita y desarrollo para miles de personas”, aseguró la entidad.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚