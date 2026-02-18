Estudiantes de posgrado de UNAL entran en paro tras orden que restablece a Peña como rector

Con la declaratoria de paro se anunció que habrá un cese de actividades acádemicas, a excepción de aquellas relacionadas con la investigación, experimentación, participación en eventos, gestión de becas y, entre otras, ejecución de contratos. / Cristian Garavito - El Espectador Foto: Cristian Garavito - El Espectador

Los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia se declararon en paro hasta el próximo martes 24 de febrero en rechazo a la sentencia que ordena restablecer a José Ismael Peña como rector de la institución educativa en menos de 48 horas.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado de la Asamblea de Estudiantes de Posgrados de la U. Nacional, la cual señaló que esta decisión es un “ataque frontal” a la autonomía universitaria.

“Como estudiantes de posgrados de Universidad Nacional defendemos nuestro derecho a la educación pública y de calidad en todos los niveles. Nuestra formación e investigación están al servicio de los territorios, y no son mercancías para un grupo selecto de personas. Por esta razón, rechazamos que el futuro de la academia quede en manos de quienes pretenden lucrarse de nuestras aspiraciones”, se lee en el comunicado.

Con la declaratoria de paro habrá, según se anunció, un cese de actividades académicas, a excepción de aquellas relacionadas con la investigación, experimentación, participación en eventos, gestión de becas y, entre otras, ejecución de contratos.

Además, se anunció que no se realizará el pago “del segundo y tercer recibo como comunidad de posgrados”. Por su parte, se informó que se hará una solicitud para que la Corte Constitucional para que revise el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá.

En contraste con este anuncio, el Sindicato de Empleados Públicos Docentes de la institución (denominado Atenea) instó a la comunidad universitaria a respetar esta sentencia de tutela que revoca la decisión de primera instancia y, en cambio, concede el amparo de los derechos de Peña.

“En una democracia que se precia de ser respetuosa de la institucionalidad, los fallos de los jueces se acatan. Como funcionarios públicos docentes, llamamos a que se envíe el mensaje correcto a la sociedad: si queremos construir una democracia sólida y una sociedad verdaderamente basada en el conocimiento, debemos ser respetuosos de las órdenes judiciales”, expresó el sindicato.

Además, hizo un llamado al Consejo Superior Universitario (CSU) a la “sensatez institucional”, afirmando que las decisiones que tome son claves para el adecuado funcionamiento de la Unal. Subrayó que es responsabilidad del CSU mantener la estabilidad de las funciones misionales de la institución. El sindicato también alentó a que se inicie el empalme con el profesor Peña y su equipo directivo para que se realice la respectiva entrega del cargo.

Atenea invitó a los profesores a que continúen con sus labores académicas: “Tenemos no solamente deberes de formación en lo estrictamente curricular, sino en la formación de ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes”. Apuntó que la obligación de los docentes es cumplir con sus funciones.

¿Qué ha pasado con la rectoría de la Universidad Nacional?

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá abre el capítulo más reciente del largo proceso que ha sido la designación de un rector para el periodo 2024-2027 en la Universidad Nacional, que comenzó a agitarse en marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) designó a Peña como rector.

Entre los hitos más destacados de este proceso, cabe recordar que en septiembre de 2025, el Consejo de Estado decidió no anular la elección del profesor Peña como rector de la Universidad Nacional, aunque aclaró que el fallo no significaba su retorno al cargo.

Poco más de dos meses después, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, que había designado a Leopoldo Múnera Ruiz como rector. Días después, Múnera se apartó del cargo.

Teniendo como base la sentencia del Consejo de Estado de septiembre, Peña sostuvo que, como su acto de designación no había sido anulado, persistía su derecho a ejercer la rectoría. De ese modo, presentó una acción de tutela que, en primer instancia, fue negada.

Sin embargo, ahora, el tribunal le dio la razón y amparó sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a funciones y cargos públicos. Dio al CSU 48 horas para que José Ismael Peña ocupe la rectoría de la Unal.

