Por situación de orden público en Tunja aplazaron pruebas Saber Pro

En el resto del país, unas 230 mil personas presentaron las pruebas. Foto: Icfes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este fin de semana, en Tunja, capital de Boyacá, se presentó una grave situación que alteró la vida de sus habitantes: luego de que se presentara un ataque sicarial que dejó a tres personas muertas, las autoridades detectaron que una volqueta cargada con explosivos había sido abandonada a metros de una base militar.

Los hechos, han dicho las autoridades, no están relacionados y, por el momento, dijo la Policía de Tunja, “son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales. Dispusimos de todas nuestras capacidades para esclarecer lo ocurrido”.

(Lea Bloqueos de sindicato de maestros impiden ingreso de funcionarios al Ministerio de Educación)

Por esa situación, las pruebas Saber Pro y Saber TyT, llamadas antiguamente ECAES, que se iban a presentar el 9 de noviembre, fueron aplazadas, según señaló en un comunicado la Alcaldía Mayor de Tunja. Estos exámenes evalúan la calidad de la educación superior y son un requisito para obtener el título profesional.

“Esta medida se adopta en atención al bienestar y la seguridad de los estudiantes y de todas las personas involucradas en la jornada, dado que la realización de las pruebas implica una considerable aglomeración de participantes”, explicó la entidad.

Por el momento, no hay una nueva fecha para la presentación de las pruebas. La Alcaldía le pide a todos los estudiantes estar atentos a “los canales oficiales del ICFES, entidad que informará oportunamente las nuevas fechas de aplicación de los exámenes”.

📢 Comunicado Oficial



La Administración Municipal de Tunja informa que las pruebas ECAES del 9 de noviembre han sido aplazadas, conforme al Decreto 0545 de 2025, artículo 1, numeral 2.



La medida busca garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. pic.twitter.com/GI26hYo9DI — Alcaldía Mayor de Tunja (@AlcaldiaTunja) November 8, 2025

Por ahora el ICFES no se ha pronunciado ni ha emitido un comunicado con nuevas fechas para la presentación de las pruebas. Según cifras de esa entidad, 230 mil personas realizaron este domingo esos exámenes.

#AEstaHora 📍Avanza la aplicación de los exámenes Saber Pro y Saber TyT 2025-II en el territorio nacional, donde más de 230 mil personas presentarán durante el trascurso del día estas importantes pruebas.



📝Esta es la última aplicación de pruebas de Estado del presente año, una… pic.twitter.com/Yli7N9SLXM — Icfes (@ICFEScol) November 9, 2025

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚