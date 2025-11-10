Logo El Espectador
Por situación de orden público en Tunja aplazaron pruebas Saber Pro

Tras la grave situación que se presentó este fin de semana en la capital de Boyacá, las Pruebas Saber Pro tuvieron que ser aplazadas.

Redacción Educación
10 de noviembre de 2025 - 03:01 p. m.
En el resto del país, unas 230 mil personas presentaron las pruebas.
Foto: Icfes
Este fin de semana, en Tunja, capital de Boyacá, se presentó una grave situación que alteró la vida de sus habitantes: luego de que se presentara un ataque sicarial que dejó a tres personas muertas, las autoridades detectaron que una volqueta cargada con explosivos había sido abandonada a metros de una base militar.

Los hechos, han dicho las autoridades, no están relacionados y, por el momento, dijo la Policía de Tunja, “son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales. Dispusimos de todas nuestras capacidades para esclarecer lo ocurrido”.

(Lea Bloqueos de sindicato de maestros impiden ingreso de funcionarios al Ministerio de Educación)

Por esa situación, las pruebas Saber Pro y Saber TyT, llamadas antiguamente ECAES, que se iban a presentar el 9 de noviembre, fueron aplazadas, según señaló en un comunicado la Alcaldía Mayor de Tunja. Estos exámenes evalúan la calidad de la educación superior y son un requisito para obtener el título profesional.

“Esta medida se adopta en atención al bienestar y la seguridad de los estudiantes y de todas las personas involucradas en la jornada, dado que la realización de las pruebas implica una considerable aglomeración de participantes”, explicó la entidad.

Por el momento, no hay una nueva fecha para la presentación de las pruebas. La Alcaldía le pide a todos los estudiantes estar atentos a “los canales oficiales del ICFES, entidad que informará oportunamente las nuevas fechas de aplicación de los exámenes”.

Por ahora el ICFES no se ha pronunciado ni ha emitido un comunicado con nuevas fechas para la presentación de las pruebas. Según cifras de esa entidad, 230 mil personas realizaron este domingo esos exámenes.

Por Redacción Educación

