Lo que se sabe de la muerte de tres personas en medio de ataque sicarial en Tunja

Un ataque sicarial registrado en el sector de Cinco Esquinas, en Tunja (Boyacá), dejó tres personas muertas. Según las información preliminar, hacia las 11:15 a. m. dos personas que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra un hombre, en un hecho que las autoridades relacionan con un presunto ajuste de cuentas por actividades delincuenciales.

Uniformados que patrullaban la zona reaccionaron al ataque y dieron la orden de detenerse a los agresores. Sin embargo, los dos hombres abrieron fuego contra los policías, quienes respondieron al ataque. Ambos presuntos sicarios murieron en el lugar.

La Policía de Tunja informó que “los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y son aislados al evento presentado en horas de la mañana. Igualmente, dispusimos de todas nuestras capacidades para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de este hecho”.

Abandonan camión con explosivos para atacar base militar

Horas antes, hacia las 5:30 a. m., habitantes del barrio Curubal alertaron sobre la presencia de una volqueta abandonada en plena vía, equipada con una plataforma de arena utilizada para el lanzamiento de tatucos o cilindros bomba. El vehículo fue ubicado a pocos metros del batallón General Simón Bolívar, en el sector urbano de Tunja.

El Ejército Nacional activó de inmediato los protocolos de seguridad. En el interior del vehículo se hallaron 24 cilindros bomba que, según las autoridades, habrían sido destinados para un atentado contra las instalaciones militares. Durante la detonación controlada del material explosivo, tres civiles resultaron heridos y parte de la infraestructura del batallón sufrió daños.

Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los dos presuntos responsables que quedaron grabados en cámaras de seguridad. En los videos se observa cómo, a las 5:06 a. m., la volqueta llega al lugar acompañada por una motocicleta. Tras estacionarla, el conductor desciende y huye junto con otro hombre a bordo de la moto.

La cúpula militar y las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad en Tunja para tomar medidas que garanticen el orden publico en la zona. El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, señaló que el frente Adonay Ardila Pinilla del ELN estaría detrás de la instalación de los explosivos.

