En un comunicado publicado este martes, la Asamblea expresó su oposición a la iniciativa y a las políticas que, a su…

Las profesoras y los profesores de la Universidad de Antioquia se declararon en asamblea permanente en defensa del trabajo docente digno y del derecho a una educación pública de calidad. La decisión fue adoptada durante la Asamblea General del Profesorado, realizada este 24 de noviembre, y está relacionada con su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional (PL 477 de 2026 Cámara – 328 de 2026 Senado).

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Profesores de la U. de Antioquia se declaran en asamblea contra el proyecto de rescate

En un comunicado publicado este martes, la Asamblea expresó su oposición a la iniciativa y a las políticas que, a su juicio, profundizarían la desfinanciación de la educación pública. Según el documento, el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno trasladaría parte de sus costos al profesorado mediante mayores impuestos y aumentos en las cotizaciones a salud. Los docentes sostienen que estas medidas reducirían sus ingresos reales y afectarían a quienes tienen vinculaciones laborales precarias.

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En particular, señalan que los descuentos mensuales empezarían a aplicarse a personas con ingresos cercanos a los COP 3,4 millones.

Uno de los reparos del profesorado está relacionado con los cambios tributarios contemplados en el proyecto. De acuerdo con las cifras del Gobierno citadas en el comunicado, las medidas sobre la renta de las personas naturales recaudarían cerca de COP 12,2 billones en 2028, una cifra similar a los COP 12 billones que costaría reducir la tarifa de renta de las empresas del 35 % al 31 %.

La Asamblea también señala que el 82 % de ese recaudo provendría del nuevo tramo del 9 % y de la reducción de las exenciones laborales, mientras que apenas el 3 % correspondería a la tarifa del 39 % para los ingresos más altos. A partir de esa comparación, cuestiona que la clase trabajadora termine financiando lo que considera un alivio para los grandes capitales.

El comunicado advierte, además, que los recortes y las restricciones a la inversión educativa podrían afectar compromisos relacionados con la formalización de quienes cumplen funciones docentes permanentes, la estabilidad laboral del profesorado y la ampliación de los cupos universitarios, especialmente para estudiantes de territorios y grupos poblacionales históricamente excluidos.

Las exigencias del profesorado

En el documento, la Asamblea General del Profesorado formula ocho exigencias al Gobierno nacional y al Congreso de la República.

Entre ellas está mantener la exención tributaria de los gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicas, contemplada en el numeral 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Los docentes piden retirar del proyecto la derogatoria de esa disposición.

También solicitan retirar las medidas que aumentan el impuesto sobre los ingresos laborales y adelantan los descuentos mensuales. Para ello, piden conservar los umbrales vigentes del impuesto de renta y de la retención en la fuente, el tope anual de la exención laboral del 25 %, el límite general de rentas exentas y deducciones, y la deducción adicional de 72 UVT por cada dependiente, hasta cuatro.

Otra de sus exigencias es retirar el aumento de los aportes personales a salud, tanto para quienes cotizan al régimen general como para quienes pertenecen a los sistemas propios de salud de las universidades públicas. Sobre estos últimos, el comunicado señala que el proyecto elevaría entre 1,5 y 2,5 puntos el aporte solidario asumido por el personal universitario.

En materia presupuestal, los profesores piden garantizar una financiación estatal suficiente, estable y creciente para la educación superior pública, proteger las transferencias universitarias y la gratuidad frente a posibles recortes o aplazamientos, y reponer los recursos de inversión educativa que, según el comunicado, ya fueron reducidos.

Sobre este último punto, el documento afirma que el Ministerio de Educación Nacional solicitó al Ministerio de Hacienda una reducción de COP 386.173 millones de su presupuesto de inversión para 2026. De ese monto, señala, el Decreto 1585 de 2026 efectuó una primera reducción de COP 13.341 millones, mientras que quedarían pendientes COP 372.832 millones para un ajuste posterior. Adicionalmente, el Ministerio habría identificado otros COP 11.726 millones que pretende incorporar a esa reducción.

La Asamblea también exige garantizar la participación efectiva de las organizaciones y representaciones profesorales en la discusión de las medidas, proteger las transferencias y la formalización docente mediante la exclusión expresa de las universidades públicas de determinadas facultades de reducción y aplazamiento del gasto, y publicar un análisis de incidencia fiscal neta de las medidas tributarias y presupuestales.

Este último análisis, solicitan, debe presentar sus efectos por deciles y percentiles de ingreso y riqueza, con especial detalle del 1 % y el 0,1 % más ricos, y comparar los escenarios con y sin reforma para cada año entre 2027 y 2030.

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Finalmente, la Asamblea convocó al profesorado universitario, al personal administrativo y a los estudiantes del país a fortalecer la unidad y la movilización. Según el comunicado, el próximo encuentro del profesorado de la Universidad de Antioquia será el 1 de diciembre.

"La sostenibilidad fiscal no puede alcanzarse a costa de los derechos laborales ni del debilitamiento de la educación pública", concluye el documento.

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