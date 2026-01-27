Pruebas Saber Pro 2026: ya casi vence el plazo de inscripción y otras fechas claves

La publicación de citaciones se realizará el viernes 10 de abril. Foto: Icfes

En pocos días, se vence el plazo para que las instituciones de educación superior colombianas inscriban a los estudiantes a las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior, que deben ser presentadas en el primer semestre del 2026.

Según informó el ICFES, entidad encargada de esos exámenes, ese plazo termina el 6 de febrero. De no realizar ese proceso, los alumnos no podrán presentar las pruebas, que están programadas para el domingo, 26 de abril. Por ese motivo, es indispensable que las instituciones con programas profesionales, técnicos y tecnológicos no olviden llevarlo a cabo.

Estos exámenes, recuerda la entidad, “son requisito para obtener el título” y “van dirigidos a estudiantes próximos a culminar su educación superior -es decir, que hayan cumplido el 75% de los créditos de su programa académico-”. Se deben llevar a cabo de manera presencial, con lápiz y papel.

“Las pruebas evaluarán competencias genéricas como: razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Así mismo, algunos estudiantes de los programas tendrán una sesión de prueba específica, que es obligatoria”, indica el ICFES a través de un comunicado.

Así mismo, el ICFES señala que los procesos de registro y recaudo ordinario para los estudiantes también será hasta en viernes 6 de febrero. El registro y recaudo extraordinario irá del lunes 9 hasta el viernes 20 de febrero.

Las fechas claves de las Pruebas Saber

Según el ICFES, luego de que se culmine ese proceso, el viernes 1 de abril se publicarán las citaciones para los estudiantes. A cada uno le corresponde mirar en la página web, cuál será el sitio a donde debe acudir.

Tras presentar la prueba, los resultados individuales se podrán descargar a partir del lunes 18 de mayo. Luego, el 14 de agosto, será posible detallar todos los resultados del país.

Esos exámenes, son vitales, señala el Icfes para medir la calidad de las instituciones de educación superior y también es una herramienta para que tanto revisen la calidad de los programas profesionales como de los técnicos y tecnológicos.

