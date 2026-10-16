Pruebas Saber Pro y TyT: horarios, documentos y recomendaciones para este domingo

De acuerdo con Elizabeth Blandón Bermúdez, directora del Icfes, las pruebas les permiten desarrollar análisis de carácter técnico, metodológico, operativo, logístico y tecnológico, “que orientan la mejora continua y nos permiten responder de manera más pertinente a las realidades de cada población,…

Este domingo, 18 de octubre, más de 180 mil estudiantes de carreras universitarias y de programas técnicos y tecnológicos presentarán el examen Saber Pro o Saber TyT , unas pruebas que aplica el Icfes para medir la calidad de la educación superior.

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De acuerdo con Elizabeth Blandón Bermúdez, directora del Icfes, las pruebas les permiten desarrollar análisis de carácter técnico, metodológico, operativo, logístico y tecnológico, “que orientan la mejora continua y nos permiten responder de manera más pertinente a las realidades de cada población, considerando factores como su contexto y sus condiciones socioeconómicas", aseguró.

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La mayoría de las personas citadas (más de 122 mil) presentarán las pruebas Saber Pro, dirigidas a quienes están en sus últimos semestres de la carrera profesional. Otros 58 mil estudiantes presentarán las pruebas Saber TyT, y 1.113 estudiantes fueron citados para presentar los exámenes desde el exterior bajo la modalidad electrónica, en más de 40 países.

Estas son algunas de las recomendaciones que hace el Icfes para quienes van a presentar la evaluación:

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¿Qué preguntas hacen en las pruebas Saber Pro y TyT?

La prueba evaluará seis competencias genéricas: razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés.

¿Cómo saber dónde se presenta la prueba Saber Pro o TyT?

Para conocer el lugar y la hora de la presentación del examen debe ingresar a la página del Icfes. En este enlace diligencie su tipo y número de documento de identificación o su número de registro.

Hay dos jornadas. La primera inicia a las 7 de la mañana y finaliza hacia el mediodía. La segunda inicia a la 1:30 p.m. El examen tiene una duración máxima de 4 horas y 40 minutos.

¿Qué se puede llevar?

Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (física o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Quien no tenga una identificación válida, no podrá realizar el examen.

Los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional deben ser presentados desde el aplicativo. No se aceptarán fotografías e impresiones.

Las personas de otros países pueden llevar cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país.

Además de los documentos, los estudiantes deben tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse, ni prestarse.

¿Se puede llevar el celular?

Sí, pero deberá dejarlos en una bolsa de seguridad a la que tendrá acceso solo al finalizar el examen. El uso de cualquier dispositivo electrónico durante las pruebas acarrear la anulación del examen.

¿Cuándo salen los resultados de la prueba Saber Pro y TyT?

Los certificados de asistencia a las pruebas podrán descargarlos desde el lunes 9 de noviembre de 2026. Los resultados individuales se podrán consultar a partir del viernes 19 de febrero de 2027 en la página del Icfes.

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