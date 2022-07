¿Qué pasará con Generación E? Alejandro Gaviria anunció posibles cambios

Alejandro Gaviria anunció posibles cambios en Generación E, uno de los programas insignias del saliente gobierno de Iván Duque. Foto: DANIEL MUNOZ

Desde que Alejandro Gaviria fue anunciado como próximo ministro de Educación, para el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, en la mañana del jueves (7 de julio), se han conocido detalles de qué le puede esperar a este sector en los próximos cuatro años. En una entrevista con Blu Radio durante la mañana del viernes, el mismo Gaviria se refirió a uno de los programas insignias del saliente gobierno de Iván Duque, Generación E. (Puede leer: A. Gaviria revisará mecanismos para condonar deudas de “pilos” que no se graduaron)

Al ser consultado por los periodistas de la emisora sobre qué pasará con este programa, que inició en el gobierno de Juan Manuel Santos como “Ser Pilo Paga”, Gaviria anunció que uno de los tres componentes del programa se fortalecerá, mientras que otro no tendría futuro bajo los planes de Petro.

El componente de equidad “donde está la gratuidad para la educación pública y ese subsidio para la manutención (...) continúa y se fortalece”, comentó el próximo jefe de la cartera de Educación. Mientras tanto, el componente de excelencia, dijo Gaviria, podría acabarse, aunque seguiría cobijando a los estudiantes que actualmente se benefician de este. (Le puede interesar: ¿Quiere estudiar en Canadá? Universidad de Toronto ofrece becas para colombianos)

“Ese programa,que son las becas para las universidades públicas y privadas, lo que se conoce en la jerga de educación como subsidios a la demanda, ese aspecto en particular no fue mencionado por el presidente electo durante la campaña. Y, tengo entendido, esto es una conversación que vamos a tener, que [para] ese programa se garantiza el financiamiento para los estudiantes beneficiarios en este momento pero no va a haber nuevas convocatorias”, explicó Gaviria.

Es decir, los estudiantes que actualmente se encuentran cubiertos por este componente, lo seguirán estando hasta una vez finalicen sus estudios. Sin embargo, no se abrirían nuevos cupos para esta parte del programa que financia el 100 % de la matrícula y un apoyo de sostenimiento para aquellos estudiantes que ingresan a universidades públicas, y el total de la matrícula si entran a una privada.

Cabe resaltar que Generación E tiene en realidad tres componentes. Además de los mencionados por el próximo ministro de Educación, se encuentra el componente de “equipo” que, como explica el actual gobierno, “incluye los recursos para cumplir los acuerdos de educa­ción superior”. Sobre este, Gaviria no hizo ningún comentario ni anuncio. (También puede leer: Alejandro Gaviria será ministro de Educación: estas son algunas reacciones y retos)

Según dijo María Victoria Angulo, ministra de Educación, hace unos días en entrevista con El Tiempo, Generación E “garantizó el acceso y permanencia hasta su graduación de 336 mil jóvenes a la educación superior”.