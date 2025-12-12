¿Quiere estudiar un máster en Barcelona? Beca Pompeu Fabra cubre parte de la matrícula

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management, en Barcelona, abrió recientemente una nueva convocatoria de su Beca Talento UPF-BSM, que tiene como objetivo cubrir parte de la matrícula de aquellas personas que estén interesadas en estudiar un máster en esta institución.
(Lea: No están cerrando colegios en Bogotá ni las aulas de apoyo: Secretaría de Educación)
Las maestrías, detalló el plantel en un comunicado, se dictarán de forma presencial y comenzarán entre enero y octubre de 2026, dependiendo del programa que elija la persona. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta si está interesado en postularse:
¿En qué consiste la Beca Talento UPF-BSM?
🏛️ Institución: Fundación Instituto de Educación Continua – UPF-BSM
🗓️ Cierre: 30 de enero de 2026
🌐 Modalidad: Presencial en Barcelona, España
Requisitos para postularse a la beca
✅ Haber finalizado un título universitario (o estar por finalizarlo antes del inicio del máster).
✅ Acreditar media ponderada mínima de 8/10 o GPA 3.0/4.0.
✅ Presentar certificado oficial de notas, debe incluir nota promedio y nota mínima de aprobado, o equivalencia del Ministerio de Educación de España.
✅ Haber sido admitido en el máster al que deseas aplicar.
✅ Presentar solicitud completa dentro del plazo correspondiente
(Puede leer: Zamir Montero, entre los 50 mejores docentes del mundo por sus proyectos tecnológicos)
¿Qué financia la beca?
📚 25 % del valor total de la matrícula.
📚 Hasta un 25 % adicional sí se acredita una situación económica especial.
📚 La postulación no garantiza la concesión, ya que la adjudicación depende de la evaluación académica, motivacional y documental de cada candidato.
¿Cuáles programas están disponibles en la beca?
📒 Másteres oficiales.
📒 Másteres en gestión, ciencia de datos, negocios, humanidades digitales, comunicación, salud.
📒 Los programas con inicio entre enero y octubre de 2026, según cada convocatoria.
(Le puede interesar: ¿Está interesado en estudiar una maestría en España? Abren nuevas convocatorias de becas)
Documentos clave para postularse a la beca
📏 Carta de motivación
📏 Listado de méritos o logros contrastables
📏 Certificado académico (según lineamientos)
📏 Documentos de apoyo si solicita ampliación por motivos económicos
📏Entrevista personal o virtual (si el programa lo exige)
Los documentos deben presentarse en catalán, castellano o inglés (con excepciones para certificados académicos).
Si quiere más información, puede consultar este enlace.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚