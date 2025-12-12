Logo El Espectador
¿Quiere estudiar un máster en Barcelona? Beca Pompeu Fabra cubre parte de la matrícula

Las maestrías se dictarán de forma presencial y comenzarán entre enero y octubre de 2026, dependiendo del programa que elija la persona. La convocatoria cierra el 30 de enero.

Redacción Educación
12 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Foto: Pexels
La Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management, en Barcelona, abrió recientemente una nueva convocatoria de su Beca Talento UPF-BSM, que tiene como objetivo cubrir parte de la matrícula de aquellas personas que estén interesadas en estudiar un máster en esta institución.

(Lea: No están cerrando colegios en Bogotá ni las aulas de apoyo: Secretaría de Educación)

Las maestrías, detalló el plantel en un comunicado, se dictarán de forma presencial y comenzarán entre enero y octubre de 2026, dependiendo del programa que elija la persona. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta si está interesado en postularse:

¿En qué consiste la Beca Talento UPF-BSM?

🏛️ Institución: Fundación Instituto de Educación Continua – UPF-BSM

🗓️ Cierre: 30 de enero de 2026

🌐 Modalidad: Presencial en Barcelona, España

Requisitos para postularse a la beca

✅ Haber finalizado un título universitario (o estar por finalizarlo antes del inicio del máster).

✅ Acreditar media ponderada mínima de 8/10 o GPA 3.0/4.0.

✅ Presentar certificado oficial de notas, debe incluir nota promedio y nota mínima de aprobado, o equivalencia del Ministerio de Educación de España.

✅ Haber sido admitido en el máster al que deseas aplicar.

✅ Presentar solicitud completa dentro del plazo correspondiente

(Puede leer: Zamir Montero, entre los 50 mejores docentes del mundo por sus proyectos tecnológicos)

¿Qué financia la beca?

📚 25 % del valor total de la matrícula.

📚 Hasta un 25 % adicional sí se acredita una situación económica especial.

📚 La postulación no garantiza la concesión, ya que la adjudicación depende de la evaluación académica, motivacional y documental de cada candidato.

¿Cuáles programas están disponibles en la beca?

📒 Másteres oficiales.

📒 Másteres en gestión, ciencia de datos, negocios, humanidades digitales, comunicación, salud.

📒 Los programas con inicio entre enero y octubre de 2026, según cada convocatoria.

(Le puede interesar: ¿Está interesado en estudiar una maestría en España? Abren nuevas convocatorias de becas)

Documentos clave para postularse a la beca

📏 Carta de motivación

📏 Listado de méritos o logros contrastables

📏 Certificado académico (según lineamientos)

📏 Documentos de apoyo si solicita ampliación por motivos económicos

📏Entrevista personal o virtual (si el programa lo exige)

Los documentos deben presentarse en catalán, castellano o inglés (con excepciones para certificados académicos).

Si quiere más información, puede consultar este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

