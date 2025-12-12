¿Quiere estudiar un máster en Barcelona? Beca Pompeu Fabra cubre parte de la matrícula Foto: Pexels

La Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management, en Barcelona, abrió recientemente una nueva convocatoria de su Beca Talento UPF-BSM, que tiene como objetivo cubrir parte de la matrícula de aquellas personas que estén interesadas en estudiar un máster en esta institución.

Las maestrías, detalló el plantel en un comunicado, se dictarán de forma presencial y comenzarán entre enero y octubre de 2026, dependiendo del programa que elija la persona. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta si está interesado en postularse:

¿En qué consiste la Beca Talento UPF-BSM?

🏛️ Institución: Fundación Instituto de Educación Continua – UPF-BSM

🗓️ Cierre: 30 de enero de 2026

🌐 Modalidad: Presencial en Barcelona, España

Requisitos para postularse a la beca

✅ Haber finalizado un título universitario (o estar por finalizarlo antes del inicio del máster).

✅ Acreditar media ponderada mínima de 8/10 o GPA 3.0/4.0.

✅ Presentar certificado oficial de notas, debe incluir nota promedio y nota mínima de aprobado, o equivalencia del Ministerio de Educación de España.

✅ Haber sido admitido en el máster al que deseas aplicar.

✅ Presentar solicitud completa dentro del plazo correspondiente

¿Qué financia la beca?

📚 25 % del valor total de la matrícula.

📚 Hasta un 25 % adicional sí se acredita una situación económica especial.

📚 La postulación no garantiza la concesión, ya que la adjudicación depende de la evaluación académica, motivacional y documental de cada candidato.

¿Cuáles programas están disponibles en la beca?

📒 Másteres oficiales.

📒 Másteres en gestión, ciencia de datos, negocios, humanidades digitales, comunicación, salud.

📒 Los programas con inicio entre enero y octubre de 2026, según cada convocatoria.

Documentos clave para postularse a la beca

📏 Carta de motivación

📏 Listado de méritos o logros contrastables

📏 Certificado académico (según lineamientos)

📏 Documentos de apoyo si solicita ampliación por motivos económicos

📏Entrevista personal o virtual (si el programa lo exige)

Los documentos deben presentarse en catalán, castellano o inglés (con excepciones para certificados académicos).

Si quiere más información, puede consultar este enlace.

