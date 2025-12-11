¿Está interesado en estudiar una maestría en España? Abren nuevas convocatorias de becas

Escucha este artículo
La Universidad de Jaén, en España, abrió una nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría en esta institución. Está previsto que los programas comiencen entre junio y julio de 2026, que sean presenciales y en español.
Entre los requisitos es ser mayor de 18 años y no haber sido beneficiario antes de esta beca. Estos son los otros datos que debe tener en cuenta:
📚 ¿En qué consisten las becas?
📌 Programa de Becas de Atracción del Talento – Máster 2026/2027
🏛️ Institución: Universidad de Jaén – España
🗓️ Fecha de cierre: 15 de febrero de 2026
🌐 Modalidad: Presencial
📚 ¿Quiénes se pueden postular a las becas?
✅ Tener título universitario o estar por finalizarlo antes del 31 de julio de 2026.
✅ Nota media mínima de 8/10.
✅ Ser mayor de 18 años al 1 de mayo de 2026.
✅ Certificación de idioma (español o inglés según el máster).
✅ No haber sido beneficiario previo de esta misma beca.
📚 ¿Qué cubren las becas?
Son 30 becas completas para estudiantes internacionales, que se dividirán así:
📝 MODALIDAD A – 20 becas
• 100 % de la matrícula
• 100 % de tasas administrativas
• Apoyo económico anual de 3.190 €
• Cursos de español gratuitos para no hispanohablantes
• Posibilidad de cubrir gastos excepcionales (entre campus o créditos adicionales)
📝 MODALIDAD B – 10 becas
• 100 % de matrícula
• Reconocimiento total de créditos
• Créditos formativos complementarios
• Cursos de español gratuitos
📚 ¿Cuáles son las áreas de estudio disponibles?
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Experimentales
- Ciencias Sociales
- Humanidades
- Ingenierías (incluye programas en inglés)
Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.
