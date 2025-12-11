¿Está interesado en estudiar una maestría en España? Abren nuevas convocatorias de becas Foto: Pexels

La Universidad de Jaén, en España, abrió una nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría en esta institución. Está previsto que los programas comiencen entre junio y julio de 2026, que sean presenciales y en español.

Entre los requisitos es ser mayor de 18 años y no haber sido beneficiario antes de esta beca. Estos son los otros datos que debe tener en cuenta:

📚 ¿En qué consisten las becas?

📌 Programa de Becas de Atracción del Talento – Máster 2026/2027

🏛️ Institución: Universidad de Jaén – España

🗓️ Fecha de cierre: 15 de febrero de 2026

🌐 Modalidad: Presencial

📚 ¿Quiénes se pueden postular a las becas?

✅ Tener título universitario o estar por finalizarlo antes del 31 de julio de 2026.

✅ Nota media mínima de 8/10.

✅ Ser mayor de 18 años al 1 de mayo de 2026.

✅ Certificación de idioma (español o inglés según el máster).

✅ No haber sido beneficiario previo de esta misma beca.

📚 ¿Qué cubren las becas?

Son 30 becas completas para estudiantes internacionales, que se dividirán así:

📝 MODALIDAD A – 20 becas

• 100 % de la matrícula

• 100 % de tasas administrativas

• Apoyo económico anual de 3.190 €

• Cursos de español gratuitos para no hispanohablantes

• Posibilidad de cubrir gastos excepcionales (entre campus o créditos adicionales)

📝 MODALIDAD B – 10 becas

• 100 % de matrícula

• Reconocimiento total de créditos

• Créditos formativos complementarios

• Cursos de español gratuitos

📚 ¿Cuáles son las áreas de estudio disponibles?

Ciencias de la Salud Ciencias Experimentales Ciencias Sociales Humanidades Ingenierías (incluye programas en inglés)

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

