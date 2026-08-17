¿Quiere estudiar una maestría en Chile? Hay becas del 100 % para profesionales colombianos

Las becas aplican para estudios presenciales, virtuales o híbridos. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

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La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) abrió su convocatoria de becas para realizar estudios de maestrías en universidades e instituciones de educación superior acreditadas en Chile. Las becas están dirigidas a profesionales colombianos, interesados en fortalecer sus competencias para que, una vez finalizados sus estudios, contribuyan al diseño, implementación y fortalecimiento de políticas, proyectos, investigaciones e iniciativas en Colombia.

La convocatoria prioriza programas académicos en áreas estratégicas definidas por el Gobierno de Chile, entre las que se encuentran: astronomía, minería, ciencias antárticas, energías renovables, recursos marinos, desarrollo económico, comercio internacional, relaciones internacionales, soberanía, integridad territorial, seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pero es posible aplicar a maestrías en otras áreas.

Según la información del Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur, las becas se otorgarán por un período máximo de 24 meses, de acuerdo con la duración oficial del programa de maestría seleccionado. Los estudios podrán iniciar entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2027, dependiendo del calendario académico de cada universidad. Los programas podrán desarrollarse en modalidad presencial, híbrida o virtual.

¿Qué cubre la beca?

100 % de la matrícula, arancel y costos de titulación.

Asignación mensual de manutención: $600.000 pesos chilenos (un poco más de dos millones de pesos colombianos) durante el período de estudios, por un máximo de 24 meses, únicamente para programas desarrollados en modalidad presencial o híbrida con permanencia en Chile.

Seguro de vida, salud y accidentes.

$90.000 pesos chilenos (aproximadamente COP 300.000) para textos y materiales de estudio.

$300.000 pesos chilenos de apoyo para tesis o trabajo de grado.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos residentes en Colombia, que cuenten con título profesional universitario de pregrado y hayan sido admitidos previamente alguno de los programas de maestría de la Convocatoria del Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur. Aquí los puede consultar.

Además deben cumplir estos requisitos:

Ser mayor de 20 años y menor de 65 años.

Contar con un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0. Los certificados deberán ser expedidos y firmados por las instituciones correspondientes.

Contar, preferiblemente, con mínimo 12 meses de experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la obtención del título universitario, en el área del programa de maestría al que se postula.

Podrán postularse profesionales que se desempeñen en entidades públicas, ministerios, servicios públicos, instituciones o empresas estatales, así como personal académico, docentes o investigadores de instituciones de educación superior oficialmente reconocidas. Igualmente, podrán participar profesionales vinculados a organizaciones de la sociedad civil, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

La postulación se hace a través de la página del Icetex, de manera gratuita y no requiere de intermediarios.

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