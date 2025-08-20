SENA amplió plazo de inscripciones a tercera oferta virtual: son 71.000 cupos

El plazo de inscripciones a esta nueva oportunidad de formación 100 % virtual del SENA se amplió hasta el próximo lunes 25 de agosto. Foto: SENA

A mediados de agosto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria para la Tercera Oferta Virtual de formación técnica y tecnológica del año. Las inscripciones, inicialmente, cerraban este martes 19 de agosto.

Sin embargo, como anunció la entidad en la mañana de este miércoles 20 de agosto, el plazo de inscripciones a esta nueva oportunidad de formación 100 % virtual se amplió hasta el próximo lunes 25 de agosto.

En esta oportunidad, la entidad cuenta con 71.000 cupos disponibles para 43 programas virtuales de nivel técnico y tecnólogo. Algunos de ellos, destacó Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación, “son el programa en Agente de Tránsito y Transporte, Integración de Contenidos Digitales y Control de Seguridad Digital”.

El SENA también recordó que quienes se inscriban en uno de los programas pueden postularse a los apoyos de sostenimiento socioeconómico que ofrece el Servicio para cubrir gastos de transporte, alimentación y acceso a herramientas tecnológicas.

La entidad resaltó las opciones para que sus aprendices apliquen los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación en una de las más de 26.000 empresas con las que se tienen alianzas. “Gracias a la oportunidad del contrato de aprendizaje, durante tu etapa práctica podrías acceder a este beneficio con todas las garantías legales, incluyendo una remuneración equivalente al 100 % del salario mínimo legal vigente”, agregó el SENA.

¿Cómo inscribirse a los programas del SENA?

Como contamos hace algunos días, al tiempo que el SENA abrió la convocatoria para esta Tercera Oferta Virtual, la entidad estrenó su nueva plataforma Betowa, en reemplazo de SofiaPlus.

Si usted contaba con un usuario y contraseña para la anterior plataforma, puede acceder a Betowa con las mismas credenciales. En caso de que no contara con esto, deberá crearlos.

Una vez ingrese a la nueva plataforma, selecciones la opción ‘Virtual’ y se desprenderán los programas de formación disponibles. Seleccione el programa de su interés, elija la opción ‘Inscribirse’ y complete la información requerida por la entidad.

Betowa permite filtrar programas por modalidad (presencial, virtual o a distancia), por nivel de formación (curso especial, técnico, tecnólogo, entre otros), así como por áreas de conocimiento y duración.

