¿Quiere estudiar una maestría virtual? Icetex lanza becas del 70 hasta el 100 %

La BIU University Miami (Broward International University) y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria dirigida a personas interesadas en estudiar una maestría en modalidad virtual. Esta beca cubrirá entre el 70 % y el 100 % del valor de la matrícula.

En total, según informó la entidad en un comunicado, están disponibles 38 becas: ocho del 100 % y 30 del 70 %. Cada una de las maestrías tiene una duración de 18 meses y cuenta con licencia de la Commission for Independent Education (CIE, por sus siglas en inglés) del estado de Florida.

Los programas estarán enfocados en áreas como emprendimiento, transformación digital, educación virtual, ingeniería de software, administración con énfasis en inteligencia artificial, marketing digital, gestión de la salud y neurociencia aplicada a la educación.

📚 ¿Quiénes se pueden postular?

✅ Profesionales colombianos residentes en el país.

✅ Tener entre 21 y 65 años.

✅ Contar con título de pregrado registrado o convalidado.

✅ Tener un promedio mínimo de 4,2/5,0 y al menos 24 meses de experiencia profesional en áreas afines al programa elegido.

✅ Contar con carta de admisión definitiva de BIU University (Broward International University) para uno de los programas de maestría 2025-2.

📚 ¿Cuáles son los programas disponibles?

✅ 8 becas completas (100%) para programas como máster en Emprendeduría, en Transformación Digital, Educación Virtual (Liderazgo y Sostenibilidad) e Ingeniería de Software.

✅ 30 becas parciales (70%) para máster en distintas áreas, incluyendo Administración de Negocios con énfasis en Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Gestión de la Salud, Neurociencia Aplicada a la Educación y Educación Virtual con Concentración en STEM.

📚 Fechas clave

✅ Apertura: 15 de agosto 2025

✅ Cierre de convocatoria: 15 de septiembre 2025 (17:00 horas)

✅ Inicio de clases: octubre de 2025

✅ Fin del programa: marzo de 2027

📚 Documentos para postularse

✅ Admisión definitiva al centro docente.

✅ Título universitario de pregrado.

✅ Certificado de notas de pregrado.

✅ Certificado de experiencia profesional relacionada.

✅ Cédula de ciudadanía.

✅ Certificados de condiciones socioeconómicas.

Si quiere más información, puede consultar este enlace.

