¿Se graduó de un colegio de Bogotá? Así puede financiar sus estudios universitarios

A través del programa Amplía U, antes conocido como Fondo Fest Atenea Te Respalda, los egresados de colegios de Bogotá que hayan sido admitidos o estén matriculados en una universidad podrán acceder a opciones de financiación para sus estudios de pregrado. Se trata de una iniciativa de la Agencia Distrital Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios y 11 instituciones de educación superior participantes.

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Dependiendo de la oferta de cada universidad, ciertas modalidades pueden cubrir hasta el 100 % del valor de la matrícula, así como ofrecer tasas de interés accesibles, de acuerdo con los requisitos, condiciones y la aprobación correspondientes. En total, Amplía U ofrece tres modalidades de crédito para financiar la matrícula:

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60/40: consiste en que el estudiante paga el 60 % de la matrícula mientras estudia y el 40 % restante lo paga después de graduarse. De acuerdo con ASCUN, está dirigida a aquellos que puedan asumir un pago mayor durante la carrera y desean tener una menor carga al finalizar sus estudios. El plazo de referencia es de 96 meses, de los cuales 48 son posteriores al grado.

50/50: el estudiante paga el 50 % de la matrícula durante sus estudios y el 50 % restante después de graduarse. Esta modalidad busca una distribución equilibrada del pago en ambas etapas.

40/60: el estudiante paga el 40 % durante sus estudios y el 60 % restante lo paga una vez termina la carrera. Está dirigida a quienes busquen una mayor capacidad de pago cuando empiecen a trabajar, tras finalizar su pregrado. El plazo de referencia es de 144 meses, de los cuales 96 son posteriores al grado.

Requisitos y cómo aplicar

El programa Amplía U está dirigido a jóvenes de hasta 28 años, egresados de colegios de Bogotá, que hayan sido admitidos o estén matriculados en algún programa de pregrado de las siguientes instituciones participantes:

1. Corporación Universitaria Minuto de Dios

2. Universidad Piloto de Colombia

3. Universidad de los Andes

4. Pontificia Universidad Javeriana

5. Universidad del Rosario

6. Universidad de América

7. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

8. Universidad El Bosque

9. Fundación Universitaria Los Libertadores

10. Universidad de La Sabana

11. Universidad Central

Quienes estén interesados pueden ingresar a este sitio web para consultar las opciones disponibles y realizar el proceso de solicitud directamente con las universidades. ASCUN aclara, en todo caso, que el registro no garantiza el crédito, pues su aprobación depende de los requisitos y las condiciones de cada institución. “Invitamos a los jóvenes a consultar la oferta disponible y revisar directamente con su universidad cuál alternativa se ajusta a sus condiciones”, subrayó Víctor Saavedra, director de la Agencia Atenea.

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Por su parte, Oscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, aseguró que ampliar el acceso a la educación superior requiere que “el sector público, las universidades y los aliados financieros trabajen de manera articulada. Amplía U ofrece a los jóvenes de Bogotá alternativas reales para ingresar a la universidad y permanecer en ella”.

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