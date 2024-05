Se reúne el CSU para determinar el futuro de la rectoría de la U. Nacional

Los integrantes del CSU están citados a la reunión. Foto: Óscar Pérez

Este martes (7 de mayo) se reúne el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, el máximo órgano de decisión de las universidades públicas, con el fin de abordar la crisis actual de la institución en torno a la designación y posesión de José Ismael Peña como rector.

Peña se posesionó con testigos por notaría, pues para el día que estaba planeada su posesión (2 de mayo) no contaba con el aval de la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien debía firmar el acta que señala cómo fue el proceso de elección por parte del CSU.

La ministra Vergara se había negado a firmar el documento, pues, a su parecer, no era transparente y, entre sus peticiones, incluía que se describieran más detalles de las intervenciones de los integrantes del CSU. Sin embargo, este órgano prefirió mantenerlas en el anonimato, asegurando que lo hacía por las amenazas que habían recibido algunos consejeros.

En la reunión de hoy, citada inicialmente para las 10:00 a.m., (aunque después se corrió la reunión para las 11:30 a.m.) el CSU busca definir la situación del cargo del rector, teniendo en cuenta que la posesión en notaría no tendría efectos jurídicos.

De acuerdo con la agenda establecida para esta reunión, otros de los temas que están previstos son la aprobación de la solicitud de los consejeros de que la Procuraduría intervenga en la construcción de la agenda del CSU; deliberar sobre la situación de prórrogas de las peticiones realizadas sobre este proceso; y tramitar y decidir sobre la renuncia presentada por la representante de los estudiantes, Sara Jiménez.

Están citados los ocho integrantes del CSU: el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego; Diego Torres, representante de los profesores; Ignacio Mantilla, representante de los exrectores; Verónica Botero, representante del Consejo Académico; María Alejandra Rojas y Danna Garzón, designadas del presidente Petro; Victor Moncayo, nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), quien entró a reemplazar a Humberto Rosanía debido a que se le venció el plazo; y Sara Jiménez, representante estudiantil.

La ministra Vergara (quien preside el CSU), por motivos de la agenda del Gobierno, se encuentra en Barranquilla en el Consejo de Ministros. Por esta razón, tampoco se alcanzará a conectar de forma virtual a la reunión.

El Ministerio de Educación, además, llevará las denuncias, quejas, cartas, entre otros documentos que le han llegado sobre este tema.

