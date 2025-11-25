Secuestran a la profesora Janeth Osorio en La Guajira: Mineducación se pronunció

El Ministerio de Educación exigió la liberación inmediata, incondicional e íntegra de la profesora. Foto: Mineducación

Durante la madrugada de este martes 25 de noviembre fue secuestrada Janeth Rocío Osorio, profesora de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Isidro Ibarra Fernández, en el municipio de Uribia (La Guajira). Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación Nacional.

La cartera rechazó la privación de libertad de Osorio, quien es maestra y tutora Programa de Tutorías para el Aprendizaje y Formación Integral de la institución. “Este lamentable hecho es una grave vulneración a los derechos fundamentales y representa un ataque directo en contra de la educación, la institucionalidad y el tejido social de La Guajira”, aseguró el ministerio, a través de un comunicado.

Además, el Mineducación exigió la liberación inmediata, incondicional e íntegra de la profesora: “Su vida e integridad deben ser restituidas de manera urgente”. También subrayó que este secuestro constituye un crimen de lesa humanidad que viola principios éticos, legales y humanitarios fundamentales.

La entidad realizó una solicitud a las autoridades judiciales, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General y a otros organismos competentes para que desplieguen sus recursos de inteligencia, con el fin de lograr la liberación de Osorio. También pidió llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar, capturar y judicializar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

“Enviamos nuestra solidaridad a la familia de la profesora Osorio, sus colegas, estudiantes y toda la comunidad educativa de la Institución Etnoeducativa Isidro Ibarra Fernández. Compartimos su dolor y manifestamos que no están solos en esta lucha por la justicia y la libertad”, agregó el ministerio.

La cartera, finalmente, instó a la ciudadanía a unirse en un llamado por la paz y por la seguridad de quienes se dedican a la docencia. Dicha labor, apuntó el Mineducación, es fundamental para el desarrollo de las comunidades “y merece el respeto y la protección de todos”.

