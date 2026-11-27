Hasta el próximo miércoles, 2 de diciembre, estará disponible la primera convocatoria de formación presencial y a distancia de 2027 del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La oferta, según comunicó la entidad, está dirigida a aquellos que deseen fortalecer sus competencias y prepararse para ingresar al mundo laboral, quienes podrán acceder a programas gratuitos. "Tenemos más de 60.000 cupos en todo el territorio nacional en los niveles de formación técnica, tecnológica, auxiliar, operaria y profundización técnica”, aseguró Yecid Torres,…

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Hasta el próximo miércoles, 2 de diciembre, estará disponible la primera convocatoria de formación presencial y a distancia de 2027 del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La oferta, según comunicó la entidad, está dirigida a aquellos que deseen fortalecer sus competencias y prepararse para ingresar al mundo laboral, quienes podrán acceder a programas gratuitos. "Tenemos más de 60.000 cupos en todo el territorio nacional en los niveles de formación técnica, tecnológica, auxiliar, operaria y profundización técnica”, aseguró Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA.

En cuanto a la formación a nivel tecnólogo se destacan programas como Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación, Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Negocios y Finanzas, Gestión Contable y de Información Financiera, Prevención y Control Ambiental, Desarrollo de Procesos de Mercadeo, Gestión Documental, Mantenimiento Electromecánico Industrial y Automatización de Sistemas Mecatrónicos.

Por otro lado, para quienes prefieren una formación técnica, existen alternativas como Cocina, Construcción de Edificaciones, Asistencia Administrativa, Talento Humano, Asistencia en Organización de Archivos, Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Sistemas Teleinformáticos, Integración de Operaciones Logísticas y Producción Agropecuaria.

En el nivel operario, por otro lado, la oferta incluye Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior, Cuidado Estético de Manos y Pies, Manejo de Maquinaria de Confección Industrial, Procesos de Panadería, Bisutería Artesanal, Instalaciones Eléctricas para Viviendas, Excavadora y Retrocargadora, Cuidado Básico de Personas con Dependencia Funcional, Construcción de

Estructuras en Concreto y Producción Apícola.

Además, los programas auxiliares disponibles son Cocina, Promotor de Salud, Información Turística, Servicios de Bartender, Producción de Café, Promoción de Seguridad Alimentaria, Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos, Operaciones de Minería Subterránea y Servicio de Alimentos y Bebidas.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas en alguna de estas formaciones deberán ingresar a esta plataforma, dirigirse a la sección “Nuestra Oferta Educativa” y seleccionar la opción “Presencial y a Distancia”. Allí se podrán consultar los distintos programas, filtrar según sus preferencias y elegir la opción que más les llame la atención.

Luego de seleccionar el programa, los interesados deberán iniciar sesión en la plataforma o crear una cuenta si aún no están registrados. De acuerdo con el SENA, es importante verificar los datos personales, aceptar los términos y condiciones y completar el proceso de inscripción. En caso de tener dudas o inquietudes relacionadas con el registro o la actualización de datos, la entidad dispone de la línea de atención en Bogotá (601) 7366060 y la línea gratuita nacional 01 8000 910270, así como el canal de comunicación de WhatsApp 3058092444.

"Con esta nueva convocatoria, que inicia su etapa de formación en enero de 2027, el SENA garantiza la formación gratuita y de calidad para los colombianos, con programas que fortalecen las capacidades de las personas y contribuyen al desarrollo de los sectores productivos", apuntó.

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