Suspenden proceso de designación de rector de la Uniamazonia

Este martes 25 de noviembre, la Universidad de la Amazonia, que tiene su sede principal en Florencia, Caquetá, informó la suspensión de su proceso de designación de rector para el período 2026 - 2028. El Consejo Superior Universitario (CSU) tomó la decisión en cumplimiento de una orden judicial, luego de que Víctor Javier Díaz Cruz, uno de los docentes de la institución y quien se postuló para ser candidato, presentara una tutela por violación al debido proceso.

Díaz indicó que su postulación para ser candidato a la rectoría fue rechazada por la Uniamazonia porque no había firmado su hoja de vida. Sin embargo, argumentó que, al haberla presentado de forma electrónica, no requería firma manuscrita. El docente también sostuvo que, a pesar de que subsanó los documentos requeridos, fue excluido del proceso.

Tras admitir la tutela para revisión, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia concedió una medida cautelar preventiva. Ordenó, así, la suspensión de la designación de rector que, según el calendario, debía llevarse a cabo este 25 de noviembre.

En consecuencia, el CSU de la universidad acató la orden, por medio del Acuerdo No. 095. Tal como lo dispuso el juzgado, “la suspensión permanecerá vigente hasta el momento en que el Despacho adopte una decisión definitiva sobre la acción de tutela”.

Una de las solicitudes que hizo Díaz al Juez de Tutela fue la de dejar sin efectos la decisión del CSU de excluirlo del proceso de designación del rector, así como realizar una nueva valoración de su reclamación, presentada el pasado 10 de octubre. El accionante pidió que dicha reclamación sea resuelta “en condiciones de igualdad, aplicando los mismos criterios y consideraciones aplicadas respecto de los demás candidatos”.

Cabe recordar que hace casi una semana, la Procuraduría General de la Nación instó al CSU a suspender el proceso de elección, en tanto respondiera a la información que pidió el ente de control por posibles inconsistencias.

Aunque no entró en detalles, el Ministerio Público explicó que hizo la solicitud luego de recibir quejas y peticiones para que se revisara el curso de la designación del rector por “presuntas anomalías que habrían asumido miembros del CSU en sesión extraordinaria del 13 de noviembre de 2025 y sobre las que se elevó petición de investigación disciplinaria”.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública hizo el requerimiento a la universidad para que otorgara información sobre el listado oficial de aspirantes admitidos y no admitidos, además del acta correspondiente a dicha sesión extraordinaria.

Puntualmente, la entidad pidió aclaraciones sobre qué aspirantes aportaron el documento, de un máximo de diez páginas, que corresponde al programa de trabajo académico y la gestión administrativa, según lo exige el Acuerdo 054 de 2025. Además, el Ministerio Público solicitó los fundamentos “fácticos y jurídicos tenidos en cuenta por el CSU para admitir aspirantes que no cumplieran con los requisitos exigidos”.

