Escuché con preocupación sus declaraciones sobre la posibilidad de reducir los recursos destinados a la educación porque cada vez nacen menos niños y hay menos jóvenes. Usted preguntó: “¿Por qué tenemos que gastar más?”. Y propuso gastar mejor, pero menos. Ministro, creo que está equivocado.

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Entiendo perfectamente la difícil situación fiscal que atraviesa Colombia. El elevado déficit exige decisiones responsables, austeridad, mayor eficiencia y recortes en el gasto público. También comparto su preocupación por la calidad del gasto. Pero hay sectores en los que reducir recursos puede terminar costándole al país mucho más de lo que pretende ahorrar. La educación es uno de ellos.

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La educación no es simplemente un gasto del Estado. Es una de las inversiones con mayores retornos económicos y sociales. Para las personas significa mejores oportunidades laborales, mayores ingresos y movilidad social. Para el país, trabajadores más productivos, mayor innovación, crecimiento económico y, por supuesto, mayores ingresos tributarios. Pocas inversiones tienen tantos beneficios simultáneos.

Su argumento parte de una realidad: Colombia está experimentando una acelerada transición demográfica. Nacen menos niños y, progresivamente, tendremos menos estudiantes. Pero confundir una menor población escolar con una menor necesidad de inversión educativa es desconocer los enormes rezagos que todavía tenemos.

Ministro, ¿sabía que cerca de 1,6 millones de niños y adolescentes entre los 5 y los 16 años están por fuera del sistema educativo? ¿Que la cobertura neta en educación media apenas ronda el 51% y en transición el 65%? Todavía tenemos demasiados niños que no ingresan oportunamente al sistema y jóvenes que no logran terminar el bachillerato. La prioridad debería ser ampliar la cobertura, prevenir la deserción y garantizar que todos puedan completar una trayectoria educativa de calidad.

Y quienes están estudiando tampoco reciben necesariamente la educación que merecen. En Colombia todavía encontramos salones con 35 o 40 estudiantes, infraestructura deteriorada, colegios sin laboratorios, bibliotecas adecuadas o conectividad y maestros que necesitan mayores oportunidades de formación y actualización. A esto se suma una crisis de bienestar estudiantil. Según el Índice Welbin, en los colegios oficiales hay, en promedio, 640 estudiantes por orientador escolar, frente a 296 en los privados. ¿Cómo esperamos atender oportunamente los problemas emocionales, familiares y de convivencia con semejante carga?

También es importante entender cómo se distribuyen los recursos. La mayor parte de las transferencias del Sistema General de Participaciones se destina a financiar la nómina docente y administrativa y el funcionamiento de los establecimientos educativos. La Ley 715 también contempla recursos para infraestructura, dotación y calidad, pero el margen para estas inversiones es limitado. Reducir el presupuesto no significa simplemente eliminar gastos innecesarios; puede comprometer la capacidad de transformar las condiciones en las que aprenden millones de estudiantes.

Precisamente por eso, ministro, el cambio demográfico representa una oportunidad histórica para mejorar la educación colombiana. Si tenemos menos estudiantes, podemos reducir el tamaño de los grupos, fortalecer la educación preescolar, ampliar la jornada escolar, contratar más orientadores, capacitar mejor a nuestros maestros, modernizar la infraestructura e incorporar tecnologías que permitan personalizar los aprendizajes.

Un estudio reciente del Banco de la República llega a una conclusión similar: la reducción proyectada de la matrícula abre oportunidades para aumentar la inversión por estudiante y mejorar la cobertura y la calidad educativa. Naturalmente, también debemos reorganizar recursos, ajustar la oferta a las realidades territoriales y exigir resultados medibles. No se trata de defender presupuestos ineficientes ni de gastar más por gastar. Se trata de entender que Colombia necesita formar mejor a cada niño y joven, especialmente ahora que las nuevas generaciones serán proporcionalmente más pequeñas. En una sociedad que envejece, la productividad de quienes ingresan al mercado laboral será cada vez más importante para sostener el crecimiento económico, financiar las pensiones y atender las necesidades de una población mayor.

Ministro, comparto su llamado a gastar mejor. Pero en educación la respuesta no puede ser simplemente gastar menos. Debemos invertir con mayor inteligencia, pertinencia y exigencia de resultados. La transición demográfica no debería ser una oportunidad para ahorrar en nuestros niños y jóvenes, sino para invertir mejor en su futuro.

Porque si hay algo que Colombia no puede darse el lujo de recortar, es la posibilidad de que las próximas generaciones reciban una educación mejor que la nuestra.

*Luz Karime Abadía es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. Javeriana.

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