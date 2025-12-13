Todavía hay disponibles matrículas en los colegios públicos de Bogotá. Así puede pedir un cupo Foto: Istock

La Secretaría de Educación, por medio de un comunicado, le recordó a los padres de familia y acudientes que aún está abierto el proceso de inscripción de matrículas 2026 para colegios públicos de la ciudad. En total, son 81.508 cupos disponibles en todos los grados.

De estos, añadió la entidad, se esperan que 40.426 sean para los grados prejardín, jardín y transición; 34.266, para básica y media, y 6.816, para jóvenes y adultos en ciclos y aceleración. Hasta el momento, con corte al 9 de diciembre, por asignación directa, se han otorgado 35.277 cupos nuevos.

Acá le contamos lo que debe tener en cuenta:

📚 ¿Cómo matricularse?

La Secretaría de Educación aseguró que aún están abiertas las matrículas para estudiantes nuevos en Bogotá. Las personas interesadas pueden solicitar cupo hasta el próximo 26 de diciembre y todo este proceso es gratuito. Lo podrá hacer por medio de este enlace.

Cabe recordar que en esta fecha se podrá escoger un cupo entre las opciones disponibles, y el sistema lo asignará de manera inmediata. Luego, se deberá formalizar la matrícula de forma virtual, cargando los documentos al formulario.

En cuanto a las niñas y niños de primera infancia, la entidad señala que pueden ser matriculados en cualquier momento del año. Aquellos que tengan entre 0 y 3 años son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, mientras que los que tienen entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales del Distrito.

📚 Fechas clave de inscripción:

✅ Estudiantes nuevos:

A partir del 30 de septiembre de 2025: notificación del cupo asignado al correo y número celular registrados. Es importante formalizar la matrícula.

Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: se abren matrículas para la población en general. Es importante formalizar la matrícula.

✅ Estudiantes antiguos:

Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: formalización de la matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial.

Del 4 de octubre hasta el 12 de diciembre de 2025: las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula.

Del 2 al 12 de diciembre de 2025: formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

⚠ Desde el 5 de enero hasta el 14 de enero de 2026, en las Direcciones Locales de Educación y en los colegios distritales habrá una nueva oportunidad para realizar la solicitud de cupo y traslados.

📚 ¿Cuáles son los documentos que debe tener al momento de matricularse?

✅ Formulario de solicitud de cupo escolar:

Documento de identidad del acudiente y del estudiante.

Recibo de servicio público del lugar de residencia del estudiante.

Número de celular y correo electrónico válidos y activos.

✅ Solicitudes especiales:

Si la o el estudiante presenta una discapacidad o un trastorno del aprendizaje o del comportamiento, se debe cargar el diagnóstico o certificación médica emitida por el sector salud.

Si la o el estudiante tiene hermanos(as) en un colegio oficial, se debe cargar una copia del documento de identidad del hermano(a) como soporte de la relación familiar.

Estos documentos aplican únicamente para respaldar la información registrada en el formulario de inscripción, no corresponden a los documentos requeridos para formalizar la matrícula.

📚 ¿Cómo solicitar un traslado de estudiante antiguo?

Se debe diligenciar el formulario de traslado entre el 1 y el 15 de septiembre de 2025. Posteriormente, entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025, deben acercarse al colegio para validar si fue posible realizar el traslado y, en caso de que se consiga, tendrá que formalizar la matrícula de manera presencial.

Los traslados están sujetos a que la o el estudiante apruebe el grado que se encuentra cursando y a la disponibilidad de cupo en el momento de la formalización.

📚 ¿Y el cambio de sede o de jornada en el mismo colegio?

Las solicitudes también se harán entre el 2 y el 12 de diciembre y se tendrán que hacer dentro del mismo colegio oficial. Para ello, debe formalizar la matrícula de manera presencial y la aprobación está sujeta a la disponibilidad de cupo y a la aprobación del grado que se encuentre cursando el estudiante.

