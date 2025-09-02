Tras alerta de la Contraloría, Mineducación hizo un llamado para garantizar el PAE

Programa de Alimentación Escolar. Foto: Cortesía

El Ministerio de Educación anunció que ya ha girado el 86 % de los recursos correspondientes al Plan de Alimentación Escolar (PAE) para 2025. Esto después de que la Contraloría advirtiera que en el 65 % del territorio nacional se encuentra en riesgo su implementación.

“Según la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), a la fecha ya se han transferido $1,85 billones, equivalentes al 86% de los recursos previstos para la vigencia, y en septiembre se completará el 100% de los giros, garantizando la atención durante todo el calendario escolar”, dijo la entidad en un comunicado.

El PAE es implementado en el país por las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que pueden ser municipios, como Bogotá y Medellín, o departamentos, como La Guajira o Santander, en donde las administraciones locales se encargan de gestionar estos recursos.

Tras la alerta de la Contraloría, el Mineducación ya había dicho que hay algunas preocupaciones por la capacidad de las ETC para garantizar la operación del PAE. En Tolima, La Guajira y Cartagena se han registrado algunos retrasos en otros momentos.

El Minambiente asegura que entre 2022 y 2025 se ha incrementado en un 68 % el presupuesto que se destina al PAE a nivel nacional y que, cumpliendo con todos los giros pactados para este año, serán las ETC las encargadas de garantizar esta operación.

Sin embargo, la Contraloría dijo en su alerta que, a partir de septiembre, habría un déficit de $500.000 millones en los recursos del PAE si el Ministerio de Hacienda no hacía las adiciones presupuestales que se habían requerido hace algunas semanas. Ese déficit pondría en riesgo la alimentación escolar de cerca de 3,5 millones de niños y niñas.

“El director de la UApA señaló que el presupuesto del programa crecerá en 2026 en $900.000 millones adicionales, acercándose a los $3 billones anuales, que se distribuirán de manera equitativa y teniendo en cuenta las necesidades específicas de los territorios. Anunció también que el presidente de la República delegará funciones a la Unidad en materia de inspección y vigilancia para fortalecer la auditoría sobre el uso de los recursos públicos”, indicó el Mineducación en un comunicado.

Además, el Ministerio hizo un llamado a las Alcaldías y Gobernaciones para que se asignen los recursos necesarios para garantizar la operación del PAE en las regiones.

Las ETC y la Unidad de Alimentos para Aprender deberán emitir las alertas correspondientes en caso de que, durante septiembre, se presenten problemas por falta de recursos, como lo advirtió la Contraloría.

