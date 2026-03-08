U. de Antioquia pide seguir en la búsqueda del profesor desaparecido Daniel Higuita

Esta es la segunda vez que la universidad se pronuncia sobre la desaparición del docente Daniel Higuita. Foto: cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA

La Universidad de Antioquia y la Institución Universitaria ITM hicieron un nuevo llamado a las autoridades para continuar con la búsqueda del profesor Daniel Fernando Higuita Borja, reportado como desaparecido desde noviembre del año pasado. A través de una carta, las instituciones en las que está vinculado el docente, le piden a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional de Colombia, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Uramita mantener activa y priorizada la búsqueda.

Según las instituciones de educación, la desaparición del profesor ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cuando la familia viajó a Uramita para el entierro de su abuela. Aseguran que el docente se fue solo en moto para regresar al día siguiente a Medellín a dictar clase.

Su padre afirma que se comunicó ese día con él a las 5:50 de la tarde, para informarles que no se podía quedar porque tenía compromisos labores al día siguiente. En ese momento también avisó que había tanqueado la moto y que salía hacia la vereda. Desde ese momento no se volvió a comunicar.

Al notar que no llegaba hasta el lugar, su familia comenzó a buscarlo por la ruta que debía recorrer. Sin embargo, no lo encontraron ni a él, ni a su moto. Lo único que apareció fueron objetos que iban dentro del baúl del vehículo, ubicados al borde de la carretera, cerca de un abismo que da al río.

Desde ese momento, su familia ha adelantado diversas acciones para tratar de esclarecer los hechos y el paradero del profesor, y, además, han mantenido activa la búsqueda en varios municipios de esa zona de Antioquia e incluso del Chocó, inicialmente sobre el lecho de varios de los ríos de este territorio y con el apoyo de los cuerpos de bomberos de varias localidades.

Higuita Borja es docente de cátedra de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los rectores Alejandro Villa Gómez, de la Institución Universitaria ITM, y Héctor Iván García García, de la Universidad de Antioquia, hicieron el nuevo llamado a las autoridades para conocer los avances en la investigación y recibir información que permita conocer el estado del proceso.

