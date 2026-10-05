U. de Córdoba: estas son las razones por las que Mineducación realizará visita de inspección

“He instruido a la ministra que, en ejercicio de sus funciones, realice una visita de inspección y vigilancia para revisar temas relacionados con la rectoría, sus elecciones y el cumplimiento de los estatutos de esa universidad, que no es de pocos, ni de un grupo político,…

Según lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella, para este lunes, 5 de octubre, está prevista una visita del Ministerio de Educación a la Universidad de Córdoba por presuntas irregularidades en las actuaciones de la rectoría de la institución de educación superior.

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“He instruido a la ministra que, en ejercicio de sus funciones, realice una visita de inspección y vigilancia para revisar temas relacionados con la rectoría, sus elecciones y el cumplimiento de los estatutos de esa universidad, que no es de pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”, indicó el mandatario en un discurso dado en Montería (Córdoba).

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Por su parte, el presidente también informó que solicitó a la Procuraduría que tramite el proceso disciplinario contra el rector de la universidad, Jairo Torres Oviedo, cuyo archivo fue revocado a finales de julio de este año. Además, el mandatorio también pidió que se examinen las quejas disciplinarias contra Torres. “He pedido a la fiscal general de la nación que priorice las noticias criminales y denuncias contra este sujeto”, precisó el mandatario.

El expresidente Gustavo Petro también se refirió a este asunto a través de su cuenta de X. En esta red, aseguró que “el rector de la Universidad de Córdoba es quien enfrentó duro al paramilitarismo de Mancuso. Esta universidad fue tomada por los paramilitares a sangre y fuego, asesinando a decenas de profesores y estudiantes. Abelardo se convirtió en asesor de esos paramilitares e hizo negocios con ellos “.

Cabe señalar que a mediados de 2026, el Consejo de Estado declaró legal la elección del rector de la Universidad de Córdoba, luego de desestimar los argumentos del demandante. Como puede ver en el siguiente documento, en la demanda de nulidad, entre los argumentos presentados estaba que el rector había firmado el nombramiento de algunos funcionarios que luego fueron designados en el Consejo Superior Universitario, y que participaron en la designación del rector.

Sin embargo, el alto tribunal desestimó este argumento, señalando que la autonomía universitaria permite a las instituciones de educación superior fijar su propio régimen interno.

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