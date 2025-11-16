Vacaciones para profesores: ¿cuándo inician y de cuántas semanas son?

En Bogotá, los profesores, al igual que los alumnos, inician su período de vacaciones el 6 de diciembre. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Faltan pocas semanas para que acaben las clases en los colegios oficiales en Colombia. Los alumnos finalizarán el período académico para empezar, por fin, sus esperadas vacaciones. Lo mismo harán los maestros y directivos de los jardines infantiles e instituciones de educación preescolar, básica y media del sector público.

Aunque puede haber algunas pequeñas variaciones en algunas regiones, pues el Ministerio de Educación les permite a las secretarías de Educación cierta flexibilidad en caso de que tengan que adaptarse a sus condiciones económicas y tradicionales, en general, el segundo período académico terminará el viernes, 5 de diciembre.

Eso quiere decir que, a partir del 6 de diciembre, los docentes y directivos iniciarán su período de vacaciones que se prolongará por cinco semanas.

Así, al menos, sucederá en las principales ciudades como Bogotá, donde ese lapso quedó establecido con la resolución 1811 del 31 de octubre de 2024.

De acuerdo con ese documento, los profesores estarán en vacaciones hasta el 13 de enero del 2026, cuando deberán retomar sus actividades académicas. La idea es que, a partir de ese día, como lo señala la resolución 2433 del 27 de octubre de 2025 —que establece el calendario académico para el próximo año en Bogotá—, inicien dos semanas de “desarrollo institucional”.

Esas dos semanas deben dedicarlas a varias tareas institucionales. Entre ellas, a “la planeación, formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios; a la investigación, actualización pedagógica y formación docente, y a la evaluación institucional anual”, entre otras cosas, como se lee en el documento.

Luego de ese período, retomarán las clases de manera oficial con los alumnos. Para el caso de los colegios en Bogotá, eso debe ocurrir el lunes, 26 de enero, del 2026.

¿A cuántas vacaciones tienen derecho los profesores?

Según el Ministerio de Educación y las resoluciones de diferentes secretarías de Educación, los maestros y directivas de los colegios oficiales tiene derecho a siete semanas de vacaciones por año.

En el 2026, esas vacaciones se distribuirán de la siguiente manera:

Dos semanas, del 22 de junio al 5 de julio.

Cinco semanas, desde el 7 de diciembre de 2026, hasta el 11 de enero de 2027.

