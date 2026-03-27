UdeA presentó plan de mejoramiento financiero ante Mineducación, ¿en qué consiste?

Entre los principales hallazgos de Mineducación se encuentran aspectos relacionados con la información financiera y los procesos de toma de decisiones, particularmente en falencias presupuestales, deterioro de la liquidez, inconsistencia en reportes, debilidades en reportería de activos fijos y claridad en las políticas contables. Foto: Udea, El Espectador

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En la tarde de este viernes 27 de marzo, la Universidad de Antioquia (UdeA) dio a conocer el plan de mejoramiento que implementará en 2026, como parte de las medidas preventivas y de vigilancia especial determinadas por el Ministerio de Educación.

Según explicó, a través de un comunicado, Julián Esteban Zamarra, director de Auditoría Institucional de la Universidad de Antioquia, un plan de mejoramiento es el conjunto de actividades que una institución se compromete a desarrollar en un periodo determinado para dar respuesta a uno o varios hallazgos formulados por un ente de control.

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“Estos hallazgos surgen como resultado de visitas, revisiones documentales o procesos de inspección que realiza el Ministerio de Educación en ejercicio de sus funciones”, precisó la universidad, a través de un comunicado.

Es importante recordar que las medidas anunciadas por el Mineducación fueron tomadas en el marco de la crisis financiera que atraviesa la universidad y que en El Espectador hemos reportado desde hace varios meses, como en este artículo.

Entre los principales hallazgos de Mineducación se encuentran aspectos relacionados con la información financiera y los procesos de toma de decisiones, particularmente en falencias presupuestales, deterioro de la liquidez, inconsistencia en reportes, debilidades en reportería de activos fijos y claridad en las políticas contables.

Como parte de estas medidas especiales, determinadas en la Resolución 016105, se estableció que la institución debía “elaborar, implementar y ejecutar un plan de mejoramiento, previa presentación de este ante el Ministerio de Educación, el cual estará encaminado a superar en el menor tiempo posible las situaciones de irregularidad y anormalidad”, según se lee en el documento.

En total, el MEN encontró 13 hallazgos como parte de un informe técnico de la situación de la universidad. Tras una respuesta inicial por parte de la universidad, el Ministerio dio por subsanados tres de ellos. Los diez hallazgos restantes son los que dan origen al Plan de Mejoramiento radicado este 27 de marzo del 2026.

¿En qué consiste el plan presentado por la UdeA?

El plan presentado por la universidad consiste en 24 acciones que la institución de educación superior deberá cumplir entre junio y diciembre de 2026.

Según informó la UdeA, el plan se concentró en el fortalecimiento presupuestal —integración, control y seguimiento—; el saneamiento financiero, mediante modelos de flujo de caja, gestión de cartera y mejora de la liquidez; la calidad de la información, a través de procesos de conciliación y estandarización de datos; así como acciones relacionadas con activos fijos y claridad normativa en las competencias de aprobación.

“Una vez radicado el plan, el MEN evaluará si las acciones propuestas responden de manera adecuada a los diez hallazgos pendientes, como parte del seguimiento regular que adelanta Mineducación“, precisó la UdeA, a través de un comunicado.

Además de esto, la Universidad de Antioquia informó que también presentó su respuesta ante un documento radicado por Mineducación, a mediados de diciembre, denominado como “Señalamiento de condiciones administrativas y financieras para la Universidad de Antioquia“.

“La Universidad entregará unas acciones específicas que van a dar respuesta a cómo cumplir con esas medidas solicitadas en la fijación de condiciones. Tienen un comportamiento similar a un plan de mejoramiento, pero no los podemos confundir”, explicó Zamarra, de la UdeA.

Esta fijación de condiciones corresponde a requerimientos adicionales formulados por el Ministerio tras las medidas especiales de vigilancia durante el segundo semestre del 2025.

“En la fijación de condiciones se abordaron los cinco requerimientos: el plan de reducción y contención del gasto de funcionamiento; el plan integral de saneamiento financiero; la revisión del modelo de tercerización administrativa; la formulación del presupuesto 2026 con criterios de sostenibilidad; y la entrega de condiciones logísticas para la inspección ‘in situ’, esta última condición, ya cumplida”, precisó la UdeA, a través de un comunicado.

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Mientras que el Plan de Mejoramiento incluye 24 acciones para cumplir entre junio y diciembre de 2026,la respuesta a la fijación de condiciones contiene 95 acciones, las cuales deben ejecutarse de manera escalonada hasta diciembre del 2027.

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