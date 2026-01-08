UdeA: representantes de estudiantes y profesores se pronuncian tras medidas de Mineducación

La Universidad de Antioquia es la institución de educación superior más importante del departamento y la segunda más relevante del país. Foto: cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA

Representantes de estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia se pronunciaron frente a la reciente medida del Ministerio de Educación que ordenó reemplazar por un año a John Jairo Arboleda, el rector que había sido reelegido en 2024 para un tercer período en la institución pública.

En un comunicado, los representantes ante el Consejo Superior Universitario recalcaron que la UdeA atraviesa una grave crisis de carácter financiero, administrativo y de liderazgo institucional, algo que no es coyuntural, sino que “al contrario, sus complejidades comprometen la sostenibilidad de la Universidad, la continuidad del servicio educativo y la confianza de la sociedad en la universidad pública”, escribieron.

Los representantes respaldan las medidas que ha tomado el Mineducación, y recordaron que en diferentes espacios asamblearios el profesorado y el estudiantado denunciaron “la incapacidad de esta administración para superar la crisis y solicitaron al Ministerio de Educación Nacional que asumiera su rol de garante de las condiciones de calidad”.

Sin embargo, también le solicitaron a la cartera nacional explicar a la comunidad universitaria lo que sigue después de la aplicación de la reciente medida, con el fin de aclarar las dudas y las preguntas que se han generado en el transcurso de estos días. “También, le pedimos que fortalezca el equipo de inspección, de modo que podamos contar con mayor información en corto tiempo”.

Asimismo, le solicitaron al Consejo Superior Universitario, como máxima autoridad de dirección y gobierno, realizar “de manera urgente” una sesión extraordinaria para discutir la decisión de reemplazar al rector, y analizar la situación financiera, administrativa y de gobernanza de la Universidad.

Por otro lado, un grupo de profesores vinculados, jubilados y eméritos también se pronunciaron y le solicitaron al gobierno nacional, para que a instancias del Consejo Superior Universitario, discuta las alternativas y los compromisos “que permitan afrontar la crisis financiera de la Universidad... No consideramos conveniente para la Universidad que se genere interinidad en la administración, así que desde este máximo órgano de gobierno debe mantenerse la orientación sobre los designios de la institución”.

El grupo de cerca de 100 docentes también recalcó que acatan las decisiones “siempre que estén amparadas por el apego al estado de derecho, en un ambiente de transparencia e integridad, evitando acusaciones sin el debido proceso, esto es, con el derecho a contradicción y a la presunción de inocencia”, escribieron en un comunicado.

Vigilancia especial en la UdeA

De acuerdo con el Ministerio de Educación, Héctor Iván García García será el encargado de asumir como rector (e) y representante legal de la institución educativa. Su propósito es implementar las medidas adoptadas por la cartera y contribuir a que la universidad supere, “en el menor tiempo posible”, los hallazgos administrativos y financieros que ha advertido a lo largo del último año. La más preocupante, según la entidad, es la relacionada con la fluidez de caja y el deterioro de los indicadores financieros de la institución.

La reciente decisión se suma a una cadena de medidas adoptadas por el Gobierno nacional sobre la Universidad de Antioquia en los últimos meses. El pasado 3 de agosto, el Ministerio declaró a la institución en “vigilancia especial” y, a mediados de diciembre, ordenó nuevas acciones, entre ellas la suspensión inmediata de la suscripción de “nuevos acuerdos, convenios o contratos —incluidos los de prestación de servicios, apoyo administrativo o esquemas de tercerización— que no tengan una relación directa, necesaria y demostrable con la prestación del servicio público de educación superior”.

Mineducación dice que las órdenes no se han cumplido, y señala directamente a Arboleda de ser el responsable. “(...) resulta claro para este Ministerio que el señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes, con su actuación, ha dificultado de manera objetiva la adopción y ejecución de las acciones necesarias para garantizar la implementación efectiva de las medidas ordenadas”, se lee en la acción.

Para el Consejo Académico de la UdeA, las decisiones que se han tomado desde el orden nacional generan inquietudes. “Vemos con gran preocupación que se siguen tomando decisiones que, en nuestro concepto, son desproporcionadas, tienen reparos en su justificación y que, lamentablemente, provocan una afectación grave a la gobernanza y la vida universitaria”, señalaron.

