U. de Antioquia: rector designado por el Mineducación dice que ya asumió el cargo

Este 20 de enero, Héctor Iván García García se presentó como el rector reemplazante de la Universidad de Antioquia (UdeA). Como hemos contado en estas páginas, el pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Educación tomó la decisión de remover del cargo a John Jairo Arboleda, en el marco de un procedimiento administrativo preventivo por la compleja situación financiera que atraviesa la institución. Según la cartera, el acto contempla el reemplazo por un período inicial de hasta un (1) año, prorrogable por una sola vez.

El Ministerio explicó que a lo largo del último año se han identificado nuevas condiciones asociadas a la situación administrativa y financiera de la Universidad de Antioquia. La más preocupante, según la entidad, es la relacionada con la fluidez de caja y el deterioro de los indicadores financieros de la institución.

Hace algunos días, Arboleda, quien ejerció durante tres períodos como rector, presentó su renuncia, no sin antes calificar la medida del Mineducación como una “intromisión en la autonomía universitaria”. Arboleda aseguró que, tras su tercera designación, se instaló un ambiente de “polarización de fuerzas ideológicas, económicas y políticas” que, a su juicio, ha afectado la autonomía y la reputación de la institución.

Desde que la cartera anunció su decisión, había comunicado que García asumiría como rector encargado y representante legal de la institución educativa. En ese entonces, el ministerio explicó que el encargo buscaría que el nuevo rector implemente las medidas adoptadas por la cartera y contribuya a que la universidad supere los hallazgos administrativos y financieros que ha advertido.

Ahora, este martes, García publicó un trino en su cuenta de X. “Los saludo desde hoy como rector reemplazante de la UdeA. Esta medida, que es de carácter excepcional y transitoria, deberá durar lo menos posible: justo el tiempo que requerimos para construir una ruta crítica de rescate de la universidad”.

García aseguró que las soluciones para la UdeA no se reducen a la inyección de nuevos recursos económicos, sino que también requieren una reformulación integral de su administración financiera.

“Mi compromiso con el Gobierno Nacional y fundamentalmente con la comunidad universitaria es lograr, en el menor tiempo posible, un ajuste institucional que garantice la estabilidad financiera de la institución, que profundice la democracia interna y, en el marco de una transición, que trace las estrategias para reorientarla en el futuro inmediato, sin sacrificar la excelencia académica y los derechos de las y los profesores, estudiantes y empleados no docentes”, dijo.

Cabe aclarar que la renuncia de Arboleda aún no ha sido aceptada por el Consejo Superior Universitario (CSU), lo cual ha abierto una discusión jurídica compleja y sensible. De acuerdo con el Estatuto General de la Universidad, cuando la falta del rector es definitiva, corresponde al presidente del CSU designar un rector encargado, función que actualmente ejerce el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Si Rendón opta por nombrar un rector encargado, la universidad quedaría atrapada entre dos decisiones: un rector designado por el Ministerio y otro por la Gobernación, lo que parecer ser un reflejo del choque abierto entre el Gobierno nacional y el departamental por el alcance de la autonomía universitaria.

El CSU dijo a este diario que, durante una sesión a finales de enero, va a decidir el futuro de la rectoría. Algunos miembros han dicho que lo más prudente podría ser convocar a elecciones nuevamente.

¿Quién es Héctor García?

Personas cercanas a García cuentan que él mismo ha dicho en círculos de confianza que entiende su llegada como la de un rector de transición, más orientado a estabilizar la institución que a imprimir un proyecto propio. De hecho, en el video expresó que asume el cargo “comprometido con el futuro de nuestra alma mater, sin aspiraciones personales futuras”.

Sobre él preguntamos a varias personas dentro de la Universidad y la mayoría lo conoce. “Es un hombre de la casa”, nos dijo un profesor con años en la institución. García es médico de formación y profesor titular. Actualmente, dirige el Instituto de Investigaciones Médicas y, aunque no ha ocupado cargos de nivel central como vicerrector o decano, sí ha pasado por instancias del gobierno universitario: fue representante profesoral ante el CSU y ha hecho parte de la junta directiva de la ahora cuestionada Fundación Universidad de Antioquia.

