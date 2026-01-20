Representante Pedraza denuncia que Juliana Guerrero pagó por títulos de la San José

Juliana Guerrero, quien aspiró a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, habría pagado por los dos títulos que le entregó la Fundación. Foto: Gustavo Torrijos

Un día después de que la representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao (Alianza Verde) denunciara que 24 personas habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales por parte de la Fundación de Educación Superior San José, este martes 20 de enero, la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, realizó una nueva denuncia alrededor de esta institución educativa.

La denuncia de Pedraza gira en torno a los títulos que Juliana Guerrero, quien aspiró a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, obtuvo de esta Fundación.

Durante el segundo semestre del año pasado, las dudas sobre la legalidad de los títulos de Guerrero fueron públicas. En noviembre, la Fundación anuló los dos títulos que le había otorgado tras identificar que Guerrero “en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual”.

Días después, el Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar en contra de la institución educativa tras evidenciar que, presuntamente, tres estudiantes (entre esas Guerrero) habrían obtenido su título “dos de ellos sin presentar el correspondiente examen de estado y uno con fecha de presentación del examen posterior a la expedición del título”.

Ahora, la representante Pedraza presentó las que señaló como las facturas oficiales de la DIAN “que demuestran que Guerrero pagó cerca de COP 8 millones por dos títulos falsos, y lo hizo casi un mes después de ‘graduada’”.

De acuerdo con la representante, aunque la fecha de graduación de Guerrero aparece el 1.° de julio, hizo tres pagos entre el 28 y el 29 de julio, por concepto de derechos de grado de Contaduría y las matrículas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y de Contaduría Pública. “Todos ingresaron a cuentas oficiales de la universidad”, agregó Pedraza.

“¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su ‘graduación’?”, se preguntó la representante al presentar la denuncia a través de su cuenta de X (antes Twitter).

La representante también aprovechó para recordar que en octubre denunció ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación a las directivas de la Fundación, sin que, hasta la fecha, haya habido avances reales.

Como contamos a finales de noviembre del año pasado, el Ministerio de Educación está preparando un informe con sus hallazgos sobre las investigaciones que adelanta en la institución educativa. Aunque esperaban publicarlo antes de que finalizara 2025, hasta el momento no se conoce el documento.

